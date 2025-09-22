Украинцы в Канаде — должны ли мужчины доказывать, что не являются уклонистами

Украинская диаспора в Канаде. Фото иллюстративное: dialog.ua

Российские пропагандисты распространили информацию о том, что Министерство иммиграции Канады требует у украинских мужчин справки об освобождении от военной службы. Авторы подобных публикаций предупреждают о "новых правилах въезда" и "угрозе депортаций". На самом же деле такие слухи не соответствуют действительности.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Реклама

Читайте также:

Фейк об украинских мужчинах в Канаде. Фото: Центр противодействия дезинформации

Фейк о поиске уклонистов в Канаде

Никаких новых правил, связанных с депортацией или массовой проверкой уклонистов, в Канаде не вводили. Действует стандартная процедура под названием procedural fairness letter (PFL) — письмо на постоянное проживание. Речь идет не об отказе, а о запросе на уточнение или подтверждение информации. В частности, иммиграционная служба Канады использует для проверки специальную форму IMM 5546. Таким образом выясняют:

служил ли гражданин Украины в армии;

в каких подразделениях этот человек служил;

имел ли мужчина отсрочку или официальное освобождение.

Если информация в форме неполная, заявителю присылают письмо с просьбой предоставить дополнительные документы. Например, может понадобиться военный билет или официальное подтверждение освобождения от службы.

"Это нужно исключительно для проверки безопасности и достоверности биографических данных... Распространение фейков на эту тему имеет очевидную цель — посеять панику среди украинцев за рубежом и создать впечатление "недоверия" западных партнеров к гражданам Украины", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Ранее ЦПД предупредил, что в сентябре РФ будет распространять новые фейки об Украине. В частности, речь пойдет о "неэффективности и фиктивности гарантий Запада".

Также мы сообщали, что после убийства Андрея Парубия россияне распространяли фейки об Одессе. Пропагандисты вспоминали события, которые произошли 2 мая 2014 года.