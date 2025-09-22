Українці в Канаді — чи мають чоловіки доводити, що не є ухилянтами

Українська діаспора в Канаді. Фото ілюстративне: dialog.ua

Російські пропагандисти поширили інформацію про те, що Міністерство імміграції Канади вимагає в українських чоловіків довідки про звільнення від військової служби. Автори подібних публікацій попереджають про "нові правила в'їзду" та "загрозу депортацій". Насправді ж такі чутки не відповідають дійсності.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Фейк про українських чоловіків у Канаді. Фото: Центр протидії дезінформації

Фейк про пошук ухилянтів у Канаді

Жодних нових правил, які пов'язані з депортаціями чи масовою перевіркою ухилянтів, у Канаді не запроваджували. Діє стандартна процедура під назвою procedural fairness letter (PFL) – лист на постійне проживання. Йдеться не про відмову, а про запит на уточнення або підтвердження інформації. Зокрема, імміграційна служба Канади використовує для перевірки спеціальну форму IMM 5546. Таким чином з'ясовують:

чи служив громадянин України у війську;

в яких підрозділах ця людина служила;

чи мав чоловік відстрочку або офіційне звільнення.

Якщо інформація у формі неповна, заявник надсилають лист із проханням надати додаткові документи. Наприклад, може знадобитися військовий квиток або офіційне підтвердження звільнення від служби.

"Це потрібно виключно для перевірки безпеки й достовірності біографічних даних... Поширення фейків на цю тему має очевидну мету — посіяти паніку серед українців за кордоном та створити враження "недовіри" західних партнерів до громадян України", — йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.

Раніше ЦПД попередив, що у вересні РФ поширюватиме нові фейки про Україну. Зокрема, йтиметься про "неефективність і фіктивність гарантій Заходу".

Також ми повідомляли, що після вбивства Андрія Парубія росіяни поширювали фейки про Одесу. Пропагандисти пригадували події, які сталися 2 травня 2014 року.