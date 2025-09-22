Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Українці в Канаді — чи мають доводити, що не є ухилянтами

Українці в Канаді — чи мають доводити, що не є ухилянтами

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 04:30
Українці в Канаді — чи мають чоловіки доводити, що не є ухилянтами
Українська діаспора в Канаді. Фото ілюстративне: dialog.ua

Російські пропагандисти поширили інформацію про те, що Міністерство імміграції Канади вимагає в українських чоловіків довідки про звільнення від військової служби. Автори подібних публікацій попереджають про "нові правила в'їзду" та "загрозу депортацій". Насправді ж такі чутки не відповідають дійсності.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації

Реклама
Читайте також:
У ЦПД спростували фейк про українських чоловіків у Канаді
Фейк про українських чоловіків у Канаді. Фото: Центр протидії дезінформації

Фейк про пошук ухилянтів у Канаді 

Жодних нових правил, які пов'язані з депортаціями чи масовою перевіркою ухилянтів, у Канаді не запроваджували. Діє стандартна процедура під назвою procedural fairness letter (PFL) – лист на постійне проживання. Йдеться не про відмову, а про запит на уточнення або підтвердження інформації. Зокрема, імміграційна служба Канади використовує для перевірки спеціальну форму IMM 5546. Таким чином з'ясовують: 

  • чи служив громадянин України у війську; 
  • в яких підрозділах ця людина служила;
  • чи мав чоловік відстрочку або офіційне звільнення.

Якщо інформація у формі неповна, заявник надсилають лист із проханням надати додаткові документи. Наприклад, може знадобитися військовий квиток або офіційне підтвердження звільнення від служби.

"Це потрібно виключно для перевірки безпеки й достовірності біографічних даних... Поширення фейків на цю тему має очевидну мету — посіяти паніку серед українців за кордоном та створити враження "недовіри" західних партнерів до громадян України", — йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.

Раніше ЦПД попередив, що у вересні РФ поширюватиме нові фейки про Україну. Зокрема, йтиметься про "неефективність і фіктивність гарантій Заходу".

Також ми повідомляли, що після вбивства Андрія Парубія росіяни поширювали фейки про Одесу. Пропагандисти пригадували події, які сталися 2 травня 2014 року.

Канада українці фейки закордон військовозобов'язані ЦПД
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації