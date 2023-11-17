Какие данные должен содержать военный билет обязательно — украинцев предупредили

Военнослужащий держит военный билет. Фото: Depositphotos

Все военнообязанные украинцы от 27 до 60 лет должны оформить военный билет. Мужчины от 18 до 27 лет обязаны иметь этот документ, если раньше проходили срочную военную службу или окончили военную кафедру. Именно военный билет определяет принадлежность военнообязанного к исполнению воинского долга и содержит информацию о том, кому он принадлежит.

Какую информацию должен содержать этот документ обязательно и что означает каждый пункт в нем, рассказали "Факты".

Читайте также:

Что такое военный билет

Для начала следует разобраться, что такое военный билет. Простыми словами, это документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военнообязанного или резервиста). Он определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга.

Кто выдает военный билет и как получить документ

Согласно ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", выдаются билеты районными или городскими ТЦК и СП.

В целом билеты выдают во время:

призыва на военную службу;

зачисление в военное учебное заведение;

увольнение в запас;

снятия с военного учета по состоянию здоровья.

Мужчины, не служившие в армии и вышедшие из призывного возраста (после 27 лет), также могут получить военный билет.

Для получения необходимо обратиться в ТЦК и СП по месту прописки и предоставить следующие документы:

заявление;

копия паспорта и идентификационного кода;

копия документа об образовании (при наличии);

копия свидетельства о браке (при наличии);

копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии);

приписное свидетельство;

медицинская карта;

три фотографии 35х45 мм (на обороте указать фамилию).

Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: Новости.

Какой вид должен иметь военный билет

Согласно Положению О военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава, документ должен:

быть сшитым внакидку нитями в книжечку размером 88х125 мм;

иметь твердую обрезную с закругленными углами обложку, обтянутую бумвинилом темно-зеленого цвета;

содержать 32 страницы.

В верхней части лицевой стороны обложки военного билета изображают малый Государственный Герб Украины, а под ним надпись "Военный билет".

Все страницы военного билета должны быть пронумерованы и иметь защитную сетку цвета хаки. На каждой странице вертикально должен быть орнамент. В центре орнамента на первой странице изображают малый Государственный Герб Украины.

Внизу на 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 страницах документа есть серия и номер военного билета.

На внутренней левой стороне обложки военного билета в верхней части изображен малый Государственный Герб Украины на фоне изображения Государственного Флага Украины. На эту сторону обложки вносятся:

фамилия, имя и отчество владельца билета;

дату выдачи;

военный комиссариат, выдавший военный билет.

Ниже отводится место для подписи военного комиссара, фотографии размером 35х45 мм и подписи владельца военного билета. Записи и фото свидетельствуют гербовой мастичной печатью военного комиссариата, выдавшего военный билет.

Военный билет в Украину. Фото: mil.gov.ua

Как заполняется военный билет и что означает каждый пункт

Военный идентификационный номер присваивают всем категориям мужчин:

допризывникам — лицам, подлежащим приписке к призывным участкам;

— лицам, подлежащим приписке к призывным участкам; призывникам — лицам, приписанным к призывным участкам;

— лицам, приписанным к призывным участкам; военнослужащим — лицам, проходящим военную службу;

— лицам, проходящим военную службу; военнообязанным — лицам, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

— лицам, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства; резервистам — лицам, которые проходят службу в военном резерве ВСУ, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное и военное время.

Военнослужащий держит военный билет. Фото: google.com

К получаемому военнообязанному коду прилагается группа учета:

А — для всех видов ВСУ, родов войск и служб, для которых не определены особые требования по прохождению военной службы;

— для всех видов ВСУ, родов войск и служб, для которых не определены особые требования по прохождению военной службы; Б — для специалистов по ракетному оружию;

— для специалистов по ракетному оружию; Г — для СБУ;

— для СБУ; Д — для высокомобильных десантных войск;

— для высокомобильных десантных войск; Е — для летного состава;

— для летного состава; И — для плавсостава подлодок;

— для плавсостава подлодок; К — для плавсостава надводных лодок;

— для плавсостава надводных лодок; М — для морской пехоты;

— для морской пехоты; Н — для береговых ракетно-артиллерийских воинских частей;

— для береговых ракетно-артиллерийских воинских частей; П — для Национальной гвардии Украины;

— для Национальной гвардии Украины; Р — для Государственной пограничной службы Украины;

— для Государственной пограничной службы Украины; С — для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

— для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям; Т — для Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины;

— для Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины; В — для военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины;

— для военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины; Ф — для воинских частей специального назначения;

— для воинских частей специального назначения; Х — для горных воинских частей и подразделений;

— для горных воинских частей и подразделений; Ч — для Управления государственной охраны Украины.

Для офицеров запаса в военном билете указывается категория учета:

первая — военнообязанные, которые проходили военную службу и завоевали во время ее прохождения военно-учетную специальность;

— военнообязанные, которые проходили военную службу и завоевали во время ее прохождения военно-учетную специальность; вторая — военнообязанные, которые не получили военно-учетную специальность во время прохождения военной службы или не проходили военной службы, а также военнообязанные женщины.

Также в военном билете указывается состав. Он бывает:

рядовой;

сержантский и старшинский;

офицерский.

Профиль подготовки указывается в билетах офицерского запаса состава:

командный (группы с 01 по 39);

инженерный и технический (группы с 44 по 67);

юридический (группа 85);

медицинский (группа 90);

ветеринарный (группа 99).

Также в документе прописывается звание военнообязанного и военно-учетная специальность.

В военном билете обязательно указывается уровень пригодности:

пригодный к военной службе;

ограниченно годен к военной службе;

непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Ранее мы сообщали, чем грозит отсутствие военного билета у военнообязанного украинца.

Напомним, мы писали, имеют ли право ТЦК мобилизовать украинцев во время обновления данных.

Также мы рассказывали, кого из украинцев могут вернуть на военный учет и принудительно мобилизовать.