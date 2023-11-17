Які дані повинен містити військовий квиток обов'язково — українців попередили

Військовослужбовець тримає військовий квиток. Фото: Depositphotos

Усі військовозобов'язані українці віком від 27 до 60 років повинні оформити військовий квиток. Чоловіки від 18 до 27 років зобов'язані мати цей документ, якщо раніше проходили строкову військову службу або закінчили військову кафедру. Саме військовий квиток визначає належність військовозобов’язаного до виконання військового обов’язку і містить в собі інформацію про того, кому він належить.

Тож, яку інформацію повинен містити цей документ обов'язково та що означає кожен пункт у ньому, розповіли "Факти".

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Що таке військовий квиток

Для початку слід розібратися, що таке військовий квиток. Простими словами, це документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов’язаного або резервіста). Він визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

Хто видає військовий квиток та як отримати документ

Відповідно до ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу", видаються квитки районними або міськими ТЦК та СП.

Загалом квитки видають під час:

призову на військову службу;

зарахування до військового навчального закладу;

звільнення у запас;

зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Чоловіки, які не служили в армії та вийшли з призовного віку (після 27 років), також можуть отримати військовий квиток.

Для отримання необхідно звернутися до ТЦК та СП за місцем прописки та надати такі документи:

заява;

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

копія документа про освіту (за наявності);

копія свідоцтва про одруження (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (за наявності);

приписне свідоцтво;

медична картка;

три фотографії 35х45 мм (на звороті вказати прізвище).

Військовозобов'язані в ТЦК та СП. Фото: Новини.LIVE

Який вигляд повинен мати військовий квиток

Відповідно до Положення Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу, документ повинен:

бути зшитим внакидку нитками у книжечку розміром 88х125 мм;

мати тверду обрізну з закругленими кутами обкладинку, обтягнуту бумвінілом темно-зеленого кольору;

містити 32 сторінки.

У верхній частині лицьового боку обкладинки військового квитка зображують малий Державний Герб України, а під ним — напис "Військовий квиток".

Усі сторінки військового квитка мають бути пронумеровані та мати захисну сітку кольору хакі. На кожній сторінці вертикально має бути орнамент. У центрі орнаменту на першій сторінці зображують малий Державний Герб України.

Внизу на 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 та 31 сторінках документа є серія та номер військового квитка.

На внутрішньому лівому боці обкладинки військового квитка у верхній частині зображений малий Державний Герб України на фоні зображення Державного Прапора України. На цей бік обкладинки вносяться:

прізвище, ім'я та по батькові власника квитка;

дату видачі;

військовий комісаріат, що видав військовий квиток.

Нижче відводиться місце для підпису військового комісара, фотокартки розміром 35х45 мм та підпису власника військового квитка. Записи та фотокартка засвідчують гербовою мастиковою печаткою військового комісаріату, що видав військовий квиток.

Військовий квиток в Україні. Фото: mil.gov.ua

Як заповнюється військовий квиток та що означає кожен пункт

Військовий ідентифікаційний номер присвоюють всім категоріям чоловіків:

допризовникам — особам, які підлягають приписці до призовних дільниць;

— особам, які підлягають приписці до призовних дільниць; призовникам — особам, приписаним до призовних дільниць;

— особам, приписаним до призовних дільниць; військовослужбовцям — особам, які проходять військову службу;

— особам, які проходять військову службу; військовозобов’язаним — особам, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

— особам, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави; резервістам — особам, які проходять службу у військовому резерві ЗСУ, інших військових формувань, і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

Військовослужбовець тримає військовий квиток. Фото: google.com

До коду, який отримує військовозобов’язаний, додається група обліку:

А — для всіх видів ЗСУ, родів військ і служб, для яких не визначені особливі вимоги щодо проходження військової служби;

— для всіх видів ЗСУ, родів військ і служб, для яких не визначені особливі вимоги щодо проходження військової служби; Б — для спеціалістів з ракетної зброї;

— для спеціалістів з ракетної зброї; Г — для СБУ;

— для СБУ; Д — для високомобільних десантних військ;

— для високомобільних десантних військ; Е — для льотного складу;

— для льотного складу; І — для плавскладу підводних човнів;

— для плавскладу підводних човнів; К — для плавскладу надводних човнів;

— для плавскладу надводних човнів; М — для морської піхоти;

— для морської піхоти; Н — для берегових ракетно-артилерійських військових частин;

— для берегових ракетно-артилерійських військових частин; П — для Національної гвардії України;

— для Національної гвардії України; Р — для Державної прикордонної служби України;

— для Державної прикордонної служби України; С — для Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

— для Державної служби України з надзвичайних ситуацій; Т — для Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України;

— для Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України; У — для військових формувань, утворених відповідно до законів України;

— для військових формувань, утворених відповідно до законів України; Ф — для військових частин спеціального призначення;

— для військових частин спеціального призначення; Х — для гірських військових частин і підрозділів;

— для гірських військових частин і підрозділів; Ч — для Управління державної охорони України.

Для офіцерів запасу у військовому квитку вказується категорія обліку:

перша — військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність;

— військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність; друга — військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов’язані жінки.

Також у військовому квитку вказується склад. Він буває:

рядовий;

сержантський і старшинський;

офіцерський.

Профіль підготовки зазначається у квитках офіцерського запасу складу:

командний (групи з 01 по 39);

інженерний і технічний (групи з 44 по 67);

юридичний (група 85);

медичний (група 90);

ветеринарний (група 99).

Також у документі прописується звання військовозобов’язаного та військово-облікова спеціальність.

У військовому квитку обов’язково вказується рівень придатності до служби:

придатний до військової служби;

обмежено придатний до військової служби;

непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

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