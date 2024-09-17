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Украинцам вручают боевые повестки — что это за документ и где его можно получить

17 сентября 2024 21:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Боевая повестка — что это за документ, как и кому его вручают в Украине
Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: ООТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Третий год в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки. Первый этап — повестка на уточнение военно-учетных данных, которую могут вручить в любом месте и после которой человека могут направить на ВВК.

Что означает боевая повестка, когда ее выдают, кто и где имеет право вручать, об этом информируем далее в материале.

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Что такое боевая повестка и когда ее вручают

Так, следует отметить, что виды повесток и их форма установлены постановлением Кабинета министров Украины №560 от 16 мая 2024 года "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период". С образцами можно ознакомиться в приложении 1.

Боевой повесткой называют повестку на отправку или так называемое мобилизационное распоряжение. Этот документ вручается военнообязанному после прохождения ВВК, если такое лицо сочли пригодным к военной службе.

Какую информацию содержит боевая повестка

Боевая повестка отличается от других видов тем, что предполагает немедленное появление в определенное место сбора для дальнейшего отправления в воинскую часть.

Так, в мобилизационном распоряжении указывается обязанность гражданина явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Обязательная информация в документе:

  • ФИО;
  • адрес места жительства военнообязанного;
  • дата и время явки в определенное место сбора;
  • название и адрес воинской части;
  • перечень документов, которые необходимо иметь с собой;
  • подпись должностного лица, выдавшего повестку;
  • печать военного комиссариата.

 

Кто имеет право вручать боевую повестку
Вручение боевой повестки. Фото: Суспільне.Луцьк

Кто имеет право вручать боевую повестку

Мобилизационное распоряжение военнообязанному лицу могут вручить исключительно представители ТЦК и СП при условии, что гражданин признан годным к военной службе. Повестка на отправку вручается лично в руки военнообязанному, под подпись.

Где могут вручить боевую повестку

Мобилизационное распоряжение может быть вручено:

  • в ТЦК и СП;
  • по адресу, где проживает военнообязанный;
  • по месту работы.

Что ждет после повестки на отправку

После боевой повестки лицо, не имеющее военного опыта, направляется в учебный центр.

По информации Минобороны, подготовка военных состоит из трех этапов:

  • БОВП (базовая общевойсковая подготовка) — 30 суток в соответствии с Законом Украины;
  • профессиональная подготовка в зависимости от военно-учетной специальности — от 14 суток до 50 суток;
  • коллективная подготовка — до 15 суток.

Таким образом, обучение для новобранцев без предварительного военного опыта может занять 2-3 месяца. В течение этого периода будущие военные приобретают необходимые навыки и получают военно-учетную специальность.

 

Что ждет после повестки отправки
Мобилизированные проходят военную подготовку. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Что будет, если проигнорировать боевую повестку

Если человек пришел в ТЦК для уточнения данных, прошел медкомиссию, он был признан годным и ему была вручена повестка на отправку, но он не явился в указанное место и время — за это грозит уголовная ответственность по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от службы), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

 

Ранее мы писали, что стало известно, как будут выдавать повестки через "Оберіг".

Напомним, мы сообщали, кто имеет право посылать повестки в Украину, кроме ТЦК.

Также мы информировали, какое наказание грозит отказом от повестки.

мобилизация ТЦК и СП военнообязанные боевая повестка

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