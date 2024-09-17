Боевая повестка — что это за документ, как и кому его вручают в Украине

Украинцам вручают боевые повестки — что это за документ и где его можно получить
Третий год в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки. Первый этап — повестка на уточнение военно-учетных данных, которую могут вручить в любом месте и после которой человека могут направить на ВВК.
Что означает боевая повестка, когда ее выдают, кто и где имеет право вручать, об этом информируем далее в материале.
Что такое боевая повестка и когда ее вручают
Так, следует отметить, что виды повесток и их форма установлены постановлением Кабинета министров Украины №560 от 16 мая 2024 года "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период". С образцами можно ознакомиться в приложении 1.
Боевой повесткой называют повестку на отправку или так называемое мобилизационное распоряжение. Этот документ вручается военнообязанному после прохождения ВВК, если такое лицо сочли пригодным к военной службе.
Какую информацию содержит боевая повестка
Боевая повестка отличается от других видов тем, что предполагает немедленное появление в определенное место сбора для дальнейшего отправления в воинскую часть.
Так, в мобилизационном распоряжении указывается обязанность гражданина явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.
Обязательная информация в документе:
- ФИО;
- адрес места жительства военнообязанного;
- дата и время явки в определенное место сбора;
- название и адрес воинской части;
- перечень документов, которые необходимо иметь с собой;
- подпись должностного лица, выдавшего повестку;
- печать военного комиссариата.
Кто имеет право вручать боевую повестку
Мобилизационное распоряжение военнообязанному лицу могут вручить исключительно представители ТЦК и СП при условии, что гражданин признан годным к военной службе. Повестка на отправку вручается лично в руки военнообязанному, под подпись.
Где могут вручить боевую повестку
Мобилизационное распоряжение может быть вручено:
- в ТЦК и СП;
- по адресу, где проживает военнообязанный;
- по месту работы.
Что ждет после повестки на отправку
После боевой повестки лицо, не имеющее военного опыта, направляется в учебный центр.
По информации Минобороны, подготовка военных состоит из трех этапов:
- БОВП (базовая общевойсковая подготовка) — 30 суток в соответствии с Законом Украины;
- профессиональная подготовка в зависимости от военно-учетной специальности — от 14 суток до 50 суток;
- коллективная подготовка — до 15 суток.
Таким образом, обучение для новобранцев без предварительного военного опыта может занять 2-3 месяца. В течение этого периода будущие военные приобретают необходимые навыки и получают военно-учетную специальность.
Что будет, если проигнорировать боевую повестку
Если человек пришел в ТЦК для уточнения данных, прошел медкомиссию, он был признан годным и ему была вручена повестка на отправку, но он не явился в указанное место и время — за это грозит уголовная ответственность по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от службы), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
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