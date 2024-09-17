Мобілізований хотів одружитись, а вже потім йти до ЗСУ, але суд позбавив його волі на три роки

Молодята. Ілюстративне фото: Pixels.com

Мешканець Волинської області свідомо проігнорував бойову повістку, тому що вирішив справляти власне весілля. Він не з'явився в зазначений час на пункт збору, через що отримав вирок суду.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з даними засідання Нововолинського міського суду, військовозобов'язаний успішно пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) після чого отримав бойову повістку, якою призначався до конкретного підрозділу. Він мав з'явитись у пункті збору в зазначений у повістці час.

На суді чоловік пояснив, що нібито просив в ТЦК дати йому відстрочку для проведення весілля, адже його наречена чекає дитину. Проте в ТЦК йому нібито відмовили.

Обвинувачений зазначив на суді, що повістку йому виписали на 28 число, а весілля було заплановане на 29 число. Саме тому він проігнорував повістку, але не відмовлявся після весілля служити в ЗСУ.

Що вирішив суд

Аргументи обвинувачуваного не переконали суддю. Він визнав військовозобов'язаного винним і призначив покарання — три роки позбавлення волі.