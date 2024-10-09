Мобилизация в Украине — как будут наказывать мужчин, не оформивших военный билет

Украинцев, не оформивших военный билет, ожидает наказание — что грозит
В Украине каждый военнообязанный мужчина должен стоять на военном учете и иметь военно-учетный документ. Это может быть военный билет. Для получения документа необходимо обратиться в ТЦК и СП, чтобы встать на учет или обновить свои данные. Игнорирование этого требования расценивается как нарушение правил военного учета.
Что грозит военнообязанным украинцам, до сих пор не получившим военный билет, рассказали юристы Бесплатной юридической помощи.
Когда нужно получить военный билет
Следует сразу отметить, что получение военного билета — это обязанность гражданина, а не право. Поэтому украинцам следует явиться в ТЦК для оформления этого документа в следующих случаях:
- наступление призывного возраста;
- окончание военной кафедры.
Что грозит за отсутствие военного билета
Игнорирование требования получить военный билет (например, во избежание мобилизации и уточнения учетных данных) может стать причиной привлечения лица к административной ответственности (210-1 КУоАП).
Для призывников, военнообязанных и резервистов предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 грн, а в случае повторного нарушения в течение года — от 5 100 до 8 500 грн. В период военного положения эти штрафы составляют: от 17 000 до 25 500 грн.
Такое взыскание назначается также за ряд нарушений, среди которых:
- неявка в ТЦК по повестке;
- отказ от прохождения медицинской комиссии;
- несвоевременное обновление военно-учетных данных.
Кроме этого, согласно ч. 6 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", все граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полиции.
Отсутствие или отказ предъявить военно-учетный документ будет прямым нарушением требований, соответственно, лицо могут задержать представители полиции, а также привлечь к админответственности по ч. 2 ст. 210-1 Кодекса об админправонарушениях.
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