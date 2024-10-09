Мобилизация в Украине — как будут наказывать мужчин, не оформивших военный билет

Получение военного билета в ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине каждый военнообязанный мужчина должен стоять на военном учете и иметь военно-учетный документ. Это может быть военный билет. Для получения документа необходимо обратиться в ТЦК и СП, чтобы встать на учет или обновить свои данные. Игнорирование этого требования расценивается как нарушение правил военного учета.

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Когда нужно получить военный билет

Следует сразу отметить, что получение военного билета — это обязанность гражданина, а не право. Поэтому украинцам следует явиться в ТЦК для оформления этого документа в следующих случаях:

наступление призывного возраста; окончание военной кафедры.

Военный билет в Украине. Фото: dreamstime.com

Что грозит за отсутствие военного билета

Игнорирование требования получить военный билет (например, во избежание мобилизации и уточнения учетных данных) может стать причиной привлечения лица к административной ответственности (210-1 КУоАП).

Для призывников, военнообязанных и резервистов предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 грн, а в случае повторного нарушения в течение года — от 5 100 до 8 500 грн. В период военного положения эти штрафы составляют: от 17 000 до 25 500 грн.

Такое взыскание назначается также за ряд нарушений, среди которых:

неявка в ТЦК по повестке;

отказ от прохождения медицинской комиссии;

несвоевременное обновление военно-учетных данных.

Кроме этого, согласно ч. 6 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", все граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полиции.

Отсутствие или отказ предъявить военно-учетный документ будет прямым нарушением требований, соответственно, лицо могут задержать представители полиции, а также привлечь к админответственности по ч. 2 ст. 210-1 Кодекса об админправонарушениях.

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