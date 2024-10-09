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Українців, які не оформили військовий квиток, чекає покарання — що загрожує

9 жовтня 2024 21:43
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — як каратимуть чоловіків, які не оформили військовий квиток
Отримання військового квитка у ТЦК. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні кожен військовозобов'язаний чоловік має стояти на військовому обліку та мати військово-обліковий документ. Це, зокрема, може бути військовий квиток. Для отримання документа потрібно звернутися в ТЦК та СП, щоб стати на облік або оновити свої дані. Ігнорування цієї вимоги розцінюється як порушення правил військового обліку. 

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Що загрожує військовозобов'язаним українцям, які досі не отримали військовий квиток, розповіли юристи Безоплатної правничої допомоги. 

Коли потрібно отримати військовий квиток

Слід одразу зазначити, що отримання військового квитка — це обов'язок громадянина, а не право. Тому українцям слід з'явитися до ТЦК для оформлення цього документа у таких випадках:

  1. настання призовного віку;
  2. закінчення військової кафедри.

 

Коли потрібно отримати військовий квиток
Військовий квиток в Україні. Фото: dreamstime.com

Що загрожує за відсутність військового квитка

Ігнорування вимоги отримати військовий квиток (наприклад, задля уникнення мобілізації та уточнення облікових даних) може стати причиною для притягнення особи до адміністративної відповідальності (210-1 КУпАП). 

Для призовників, військовозобов'язаних і резервістів передбачено штраф від 3 400 до 5 100 грн, а у разі повторного порушення протягом року — від 5 100 до 8 500 грн. У період воєнного стану ці штрафи становлять: від 17 000 до 25 500 грн.

Таке стягнення призначають також за низку порушень, серед яких:

  • неявка до ТЦК за повісткою;
  • відмова від проходження медичної комісії;
  • невчасне оновлення військово-облікових даних.

Крім цього, відповідно до ч. 6 ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", усі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК або поліції. 

Відсутність або відмова пред'явити військово-обліковий документ буде прямим порушенням вимог, відповідно особу можуть затримати представники поліції, а також притягнути адмінвідповідальності за ч. 2 ст. 210-1 Кодексу про адмінправопорушення. 

Раніше ми писали, що робити, якщо військовий квиток було втрачено та чи загрожує штраф. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо ТЦК вилучили військовий квиток.

Також ми інформували, як дізнатися про наявність штрафу від ТЦК.

штрафи мобілізація покарання військовий квиток військовозобов'язані

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