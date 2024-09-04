Мобилизация в Украине — как будут наказываться за отказ предъявлять ВОД по требованию ТЦК

Сотрудники ТЦК остановили военнообязанного на улице. Скриншот с видео на Youtube

Как известно, еще весной этого года мобилизационные процессы в Украине претерпели существенные изменения. В частности, перед военнообязанными мужчинами появились новые обязательства, такие как предъявление военно-учетного документа представителям ТЦК и СП. За игнорирование этой нормы грозит наказание.

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Так, следует отметить, что в соответствии с Законом Украины №3633-IX , который вступил в силу 18 мая 2024 года, все военнообязанные мужчины обязаны показывать свой военно-учетный документ по требованию:

уполномоченного представителя ТЦК;

уполномоченного представителя ТЦК; работника полиции;

представителя Государственной пограничной службы Украины, но исключительно в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Также одобренный документ предусматривает, что во время проверки уполномоченные представители ТЦК и полицейские осуществляют фото- и видеофиксацию процесса с помощью приборов и средств фото- и видеофиксации.

Также они могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег", чтобы проверить, находится ли лицо на военном учете.

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Именно в военно-учетном документе указана информация о наличии отсрочки или бронирования от мобилизации, военной специальности, а также о результатах прохождения военно-врачебной комиссии.

По его словам, если военнообязанное лицо отказывается предъявить военно-учетный документ по требованию работника ТЦК и СП, в некоторых случаях для него не предусмотрено административное наказание.

За нарушение военного учета для уклоняемых предусмотрены штрафы:

17 тыс. грн – за первое правонарушение;

25,5 тыс. грн – за второе правонарушение.

Ранее мы сообщали, что грозит мужчинам до 25 лет, не вставшим на военный учет.

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Также мы информировали, как получить временное удостоверение военнообязанного.