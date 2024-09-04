Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВОД — что угрожает arrow

Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВОД — что угрожает

4 сентября 2024 21:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — как будут наказываться за отказ предъявлять ВОД по требованию ТЦК
Сотрудники ТЦК остановили военнообязанного на улице. Скриншот с видео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Как известно, еще весной этого года мобилизационные процессы в Украине претерпели существенные изменения. В частности, перед военнообязанными мужчинами появились новые обязательства, такие как предъявление военно-учетного документа представителям ТЦК и СП. За игнорирование этой нормы грозит наказание.

Читайте также:

Какая именно ответственность ожидает военнообязанных украинцев, отказавшихся предъявлять по требованию ВОД, рассказал адвокатВладимир Крекотень .

Предъявление ВОД – что нужно знать

Так, следует отметить, что в соответствии с Законом Украины №3633-IX , который вступил в силу 18 мая 2024 года, все военнообязанные мужчины обязаны показывать свой военно-учетный документ по требованию:

  • уполномоченного представителя ТЦК;
  • работника полиции;
  • представителя Государственной пограничной службы Украины, но исключительно в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Также одобренный документ предусматривает, что во время проверки уполномоченные представители ТЦК и полицейские осуществляют фото- и видеофиксацию процесса с помощью приборов и средств фото- и видеофиксации.

Также они могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег", чтобы проверить, находится ли лицо на военном учете.

Почему важно носить с собой ВОД

Именно в военно-учетном документе указана информация о наличии отсрочки или бронирования от мобилизации, военной специальности, а также о результатах прохождения военно-врачебной комиссии.

 

 

По его словам, если военнообязанное лицо отказывается предъявить военно-учетный документ по требованию работника ТЦК и СП, в некоторых случаях для него не предусмотрено административное наказание.

За нарушение военного учета для уклоняемых предусмотрены штрафы:

  • 17 тыс. грн – за первое правонарушение;
  • 25,5 тыс. грн – за второе правонарушение.

 

Ранее мы сообщали, что грозит мужчинам до 25 лет, не вставшим на военный учет.

Напомним, мы писали, можно ли получить бронирование без военно-учетного документа.

Также мы информировали, как получить временное удостоверение военнообязанного.

мобилизация документы наказание военный билет ТЦК и СП военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВОД — что угрожает

Text

21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

Text

21:30 Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

21:25 Отключение света на Одесчине — какие графики на завтра

21:13 Помогала выехать военнообязанным за границу — как суд наказал волонтера

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

21:10 Украинский паралимпийский пловец побил мировой рекорд и завоевал "золото"

21:04 В Сумах раздаются взрывы — что известно

20:55 Повторная ВВК — какая категория граждан не обязана ее проходить

20:52 Верещук заняла должность в Офисе Президента — что известно

20:45 Динамо объявило о трансфере звездного нападающего УПЛ

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВОД — что угрожает

21:25 Отключение света на Одесчине — какие графики на завтра

21:13 Помогала выехать военнообязанным за границу — как суд наказал волонтера

21:10 Украинский паралимпийский пловец побил мировой рекорд и завоевал "золото"

21:04 В Сумах раздаются взрывы — что известно

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

20:55 Повторная ВВК — какая категория граждан не обязана ее проходить

20:52 Верещук заняла должность в Офисе Президента — что известно

20:45 Динамо объявило о трансфере звездного нападающего УПЛ

20:37 Зеленский посетил фракцию Слуги народа — кто может занять должности министров

20:25 Некоторые области будут щедро заливать дожди — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на завтра

Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

Text

21:30 Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

Text

19:15 Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

Text

17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:40 В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Text

11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Text

09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Text

08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Text

05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

27 августа 2024

02:34 Кому из украинцев доступна военная служба по месту жительства — новые нормы