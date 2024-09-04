Мобілізація в Україні — як каратимуть за відмову пред'являти ВОД на вимогу ТЦК

Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує
Як відомо, ще весною цього року мобілізаційні процеси в Україні зазнали суттєвих змін. Зокрема перед військовозобов'язаними чоловіками з'явилися нові зобов'язання, такі як пред'явлення військово-облікового документа представникам ТЦК та СП. За ігнорування цієї норми загрожує покарання.
Яка саме відповідальність чекає на військовозобов'язаних українців, які відмовилися пред'являти на вимогу ВОД, розповів адвокат Володимир Крекотень.
Пред'явлення ВОД — що потрібно знати
Так, варто зазначити, що відповідно до Закону України №3633-IX, який набув чинності 18 травня 2024 року, всі військовозобов'язані чоловіки мають показувати свій військово-обліковий документ на вимогу:
- уповноваженого представника ТЦК;
- працівника поліції;
- представника Державної прикордонної служби України, але виключно у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.
Також ухвалений документ передбачає, що під час перевірки уповноважені представники ТЦК та поліцейські здійснюють фото- і відеофіксацію процесу за допомогою приладів та засобів фото- та відеофіксації.
Також вони можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг", щоб перевірити, чи перебуває особа на військовому обліку.
Чому важливо носити з собою ВОД
Саме у військово-обліковому документі вказана інформація про наявність відстрочки чи бронювання від мобілізації, військову спеціальність, а також про результати проходження військово-лікарської комісії. Тобто таким чином людина може підтвердити своє право на звільнення від мобілізації.
Що загрожує за відмову пред'являти ВОД
За законом, у разі відсутності документа при перевірці або відмови його пред'являти, можуть вручити повістку для уточнення даних, а також накласти штраф. Розмір штрафу коливається від 5 100 до 25 500 грн залежно від обставин порушення та його повторності.
Проте, як пояснив адвокат, якщо військовозобов'язана особа відмовляється пред'явити військово-обліковий документ на вимогу працівника ТЦК та СП, в деяких випадках для неї не передбачено адміністративного покарання.
За словами правознавця, якщо ТЦК мають можливість отримати відомості із реєстру "Оберіг" про чоловіка, то у них відсутні підстави для притягнення такої особи до адміністративної відповідальності через примітку до ст. 210 КУпАП. В усіх інших випадках особі загрожує штраф.
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