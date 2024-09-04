Мобілізація в Україні — як каратимуть за відмову пред'являти ВОД на вимогу ТЦК

Працівники ТЦК зупинили військовозобов'язаного на вулиці. Скриншот з відео на Youtube

Як відомо, ще весною цього року мобілізаційні процеси в Україні зазнали суттєвих змін. Зокрема перед військовозобов'язаними чоловіками з'явилися нові зобов'язання, такі як пред'явлення військово-облікового документа представникам ТЦК та СП. За ігнорування цієї норми загрожує покарання.

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Пред'явлення ВОД — що потрібно знати

Так, варто зазначити, що відповідно до Закону України №3633-IX, який набув чинності 18 травня 2024 року, всі військовозобов'язані чоловіки мають показувати свій військово-обліковий документ на вимогу:

уповноваженого представника ТЦК;

уповноваженого представника ТЦК; працівника поліції;

представника Державної прикордонної служби України, але виключно у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Також ухвалений документ передбачає, що під час перевірки уповноважені представники ТЦК та поліцейські здійснюють фото- і відеофіксацію процесу за допомогою приладів та засобів фото- та відеофіксації.

Також вони можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг", щоб перевірити, чи перебуває особа на військовому обліку.

Працівник ТЦК перевіряє документи військовозобов'язаного. Скриншот з відео на Youtube

Чому важливо носити з собою ВОД

Саме у військово-обліковому документі вказана інформація про наявність відстрочки чи бронювання від мобілізації, військову спеціальність, а також про результати проходження військово-лікарської комісії. Тобто таким чином людина може підтвердити своє право на звільнення від мобілізації.

Що загрожує за відмову пред'являти ВОД

За законом, у разі відсутності документа при перевірці або відмови його пред'являти, можуть вручити повістку для уточнення даних, а також накласти штраф. Розмір штрафу коливається від 5 100 до 25 500 грн залежно від обставин порушення та його повторності.

Проте, як пояснив адвокат, якщо військовозобов'язана особа відмовляється пред'явити військово-обліковий документ на вимогу працівника ТЦК та СП, в деяких випадках для неї не передбачено адміністративного покарання.

За словами правознавця, якщо ТЦК мають можливість отримати відомості із реєстру "Оберіг" про чоловіка, то у них відсутні підстави для притягнення такої особи до адміністративної відповідальності через примітку до ст. 210 КУпАП. В усіх інших випадках особі загрожує штраф.

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