Укрпочта преждевременно возвращает повестки от ТЦК: как поступить и обжаловать

Укрпочта и повестки. Фото: коллаж Новини.LIVE

Почтовые отделения и военкоматы могут нарушать правила оповещения призывников. Адвокат разобрал ситуацию, когда Укрпочта вернула повестку среди ночи, лишив адресата законного времени на ее получение. Незаконный возврат повесток Укрпочтой и использование военкоматами неактуальных адресов делает возможный розыск военнообязанного безосновательным.

Это подчеркнул юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Укрпочта вернула повестку ночью до истечения срока

Мужчина рассказал об инциденте, как в сентябре он получил уведомление в Viber от Укрпочты о поступлении заказного письма. Треккинг мгновенно показал статус о неудавшейся попытке вручения по "другим причинам". Не дожидаясь завершения законных сроков, почтовое отделение оформило отправку на возврат из-за "отсутствия получателя" уже в 01:34 ночи 14 сентября.

В то же утро, в 08:49, документ физически прибыл в отделение для обратной отправки. Представители компании в ответ на жалобу заявили, что трехдневный срок хранения считается непосредственно с даты поступления письма к ним.

Адвокат Юрий Айвазян называет такие действия почтальонов незаконными и указывает на прямое нарушение пункта 82 правительственного постановления № 270 от 5 марта 2009 года.

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Нормативный акт четко определяет, что рекомендованные письма с пометкой "Повестка ТЦК" сохраняются три рабочих дня после информирования адресата. К тому же, статья 253 Гражданского кодекса Украины (№ 435-IV) устанавливает, что отсчет времени начинается только со следующего дня.

Согласно статье 255 Гражданского кодекса, человек имел полное право забрать документ до конца операционного времени учреждения этого дня. Поэтому ночное оформление возврата полностью неправомерно.

Как действовать, когда повестка пришла на почту по старому адресу

Адвокат подчеркивает, что пункты 34 и 41 постановления Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года. обязывают присылать документы исключительно по актуальному месту жительства. Использовать старый адрес регистрации или декларирование разрешается только в том случае, если лицо вообще не предоставило ТЦК никаких новых сведений.

Как зафиксировать нарушения и защититься

Для защиты от безосновательного объявления в розыск адвокат советует тщательно зафиксировать все доказательства. В подобных случаях необходимо сохранить полные скриншоты треккинга с точное время всех операций, сообщения в Viber, официальный ответ Укрпочты, график работы отделения в спорные дни и документ, подтверждающий своевременное обновление адреса.

Затем следует подать письменное требование к почтовому оператору предоставить копию сообщения о вручении, доказательства вложения его в ящик и правовое обоснование ночного оформления возврата.

Если же ТЦК на основании этого инцидента инициирует обращение в полицию, собранный пакет документов приобщается к официальному возражению с требованием отозвать розыск и изъять ложные сведения из баз данных.

Новини.LIVE сообщали, что украинские работодатели должны извещать о вызовах в ТЦК всех сотрудников, включая тех, кто работает дистанционно. На всю процедуру закон выделяет три дня. И за это время компания должна издать приказ об уведомлениях, послать его работнику по почте вместе с повесткой и официально отчитаться военкомату.

Кроме того, вызов военнообязанных через почтовые отправления действует по официально утвержденным правительственным правилам для обеспечения прозрачности призыва. При этом ответственность за игнорирование повестки наступает независимо от того, действительно ли человек забирал письмо из почтового ящика.