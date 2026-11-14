Отделение Укрпочты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Отправка повестки на неактуальный адрес и быстрый возврат письма по почте является грубым нарушением процедуры оповещения. Адвокат разъяснил, как правильно вычислять три рабочих дня на получение документа и что делать, если ТЦК игнорирует обновленные два года назад данные.

В частности, объяснение дал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Сокращение сроков хранения повестки по почте

Зафиксирован случай, когда военнообязанный получил уведомление в Viber от "Укрпочты" в пятницу, 11 сентября 2026, а уже ночью 14 сентября почтовое отделение оформило возвращение документа обратно в ТЦК.

Согласно статье 253 Гражданского кодекса Украины (глава 18, раздел V), отсчет времени начинается со следующего календарного дня после информирования. Поскольку 12 и 13 сентября пришлись на выходные, официальными тремя рабочими днями для получения письма должны были стать 14, 15 и 16 сентября. Оператор отправил повестку обратно фактически в первый рабочий день, аргументировав это тем, что три дня высчитываются непосредственно с даты поступления письма в отделение.

Адвокат Владислав Дерий отмечает, что в подобных ситуациях действия Укрпочты абсолютно неправомерны. Процедура доставки четко регламентируется пунктом 82 правительственного постановления №270 (Правила предоставления услуг почтовой связи).

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Согласно нормативному документу, работники почты обязаны придерживаться такого алгоритма:

письма с пометкой "Повестка ТЦК" вручаются исключительно лично адресату ;

; если человека нет дома, почтальон информирует его по телефону и/или оставляет бумажное сообщение в почтовом ящике;

по телефону и/или оставляет бумажное сообщение в почтовом ящике; отделение должно ждать ровно три рабочих дня после дня информирования;

после дня информирования; только в случае неявки гражданина делается отметка "адресат отсутствует по указанному адресу", ставится подпись и отпечаток устройства;

"адресат отсутствует по указанному адресу", ставится подпись и отпечаток устройства; письмо возвращается отправителю не позднее следующего рабочего дня.

Таким образом, почта допустила два нарушения. Срок в три дня начали считать неправильно, а бумажное уведомление в абонентский ящик вообще не вкладывали.

На что влияет устаревший адрес

По словам правозащитника, отправка повестки на неактуальное место жительства при наличии обновленных данных является нарушением процедуры оповещения со стороны центра комплектования. Благодаря этому факту военнообязанный имеет высокие юридические шансы успешно обжаловать свое возможное внесение в базу розыска.

Новини.LIVE информировали ранее, что после окончания или аннулирования бронирования работника ТЦК имеет законные основания без дополнительных вызовов направить мобилизационное распоряжение по почте . Отказ забрать заказное письмо не защищает от призыва.

Действующее законодательство устанавливает исчерпывающий список обязательных реквизитов, без которых повестка теряет юридическую силу . Требования к заполнению повестки отличаются в зависимости от формата выдачи.