Відділення Укрпошти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Надсилання повістки на неактуальну адресу та швидке повернення листа поштою є грубим порушенням процедури оповіщення. Адвокат роз'яснив, як правильно вираховувати три робочі дні на отримання документа та що робити, якщо ТЦК ігнорує оновлені два роки тому дані.

Зокрема, пояснення надав юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Скорочення термінів зберігання повістки поштою

Зафіксовано випадок, коли військовозобов'язаний отримав сповіщення у Viber від "Укрпошти" в п'ятницю, 11 вересня 2026 року, а вже вночі 14 вересня поштове відділення оформило повернення документа назад до ТЦК.

Згідно зі статтею 253 Цивільного кодексу України (глава 18, розділ V), відлік часу починається з наступного календарного дня після інформування. Оскільки 12 та 13 вересня припали на вихідні, офіційними трьома робочими днями для отримання листа мали стати 14, 15 та 16 вересня. Натомість оператор відправив повістку назад фактично у перший робочий день, аргументувавши це тим, що три дні вираховуються безпосередньо з дати надходження листа до відділення.

Адвокат Владислав Дерій наголошує, що в подібних ситуаціях дії "Укрпошти" є абсолютно неправомірними. Процедура доставки чітко регламентується пунктом 82 урядової постанови № 270 (Правила надання послуг поштового зв'язку).

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Згідно з нормативним документом, працівники пошти зобов'язані дотримуватися такого алгоритму:

листи з позначкою "Повістка ТЦК" вручаються виключно особисто адресату ;

; якщо людини немає вдома, поштар інформує її телефоном та/або залишає паперове повідомлення у поштовій скриньці;

телефоном та/або залишає паперове повідомлення у поштовій скриньці; відділення має чекати рівно три робочі дні після дня інформування;

після дня інформування; лише у разі неявки громадянина робиться відмітка "адресат відсутній за зазначеною адресою", ставиться підпис та відбиток пристрою;

"адресат відсутній за зазначеною адресою", ставиться підпис та відбиток пристрою; лист повертається відправнику не пізніше наступного робочого дня.

Таким чином, пошта припустилася двох порушень. Термін у три дні почали рахувати неправильно, а паперове сповіщення до абонентської скриньки взагалі не вкладали.

На що впливає застаріла адреса

За словами правозахисника, відправлення повістки на неактуальне місце проживання за наявності оновлених даних є порушенням процедури оповіщення з боку центру комплектування. Завдяки цьому факту військовозобов'язаний має високі юридичні шанси успішно оскаржити своє ймовірне внесення до бази розшуку.

Новини.LIVE інформували раніше, що після закінчення або анулювання бронювання працівника ТЦК має законні підстави без додаткових викликів надіслати мобілізаційне розпорядження поштою. Відмова забрати рекомендований лист не захищає від призову.

Чинне законодавство встановлює вичерпний перелік обов'язкових реквізитів, без яких повістка втрачає юридичну силу. Вимоги до заповнення повістки відрізняються залежно від формату видачі.