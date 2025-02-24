Зеленский пообещал, что военных ждет ротация и отпуска, а также справедливые условия для бойцов в возрасте 18-24 года

Условия для добровольцев 18-24 и ротация, — заявление президента
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобраться с некоторыми вещами, которые не сработали в контракте "18-24". Это касается добровольцев, которые в начале широкомасштабного вторжения пошли защищать государство.
О заявлении президента Украины сообщает канал "Мы Украина".
О чем именно заявил Зеленский
По словам Зеленского, на бойцов такого возраста сейчас не распространяются условия контракта, которые обозначены в программе "18-24", но в Минобороны пообещали разобраться с этим.
Сейчас есть несколько бригад, которые работают в рамках программы "18-24" и в которых есть специальная подготовка по этой программе. Но таких бригад может быть больше
"Я в этом вопросе прислушиваюсь к военным - Сырскому, Драпатому, военным, которые сейчас защищают наше государство на разных направлениях", — заявил Зеленский.
Он также отметил, что будет решена проблема ротаций в ВСУ, ведь действительно военные очень уставшие.
"Я очень благодарен нашим бойцам за стойкость и хочу заверить, что и Генштаб и Минобороны в ближайшее время сделают все, что помочь им в вопросе ротации и отпусков", — сказал президент Украины.
Напомним, мы ранее писали о том, каким будет вознаграждение военным по обеспечению в феврале 2025 года.
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