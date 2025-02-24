Зеленський пообіцяв, що військових чекає ротація та відпустки, а також справедливі умови для бійців віком 18-24 роки

Умови для добровольців 18-24 та ротація, — заява президента
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв розібратись з деякими речами, які не спрацювали у контракті "18-24". Це стосується добровольців, які на початку широкомасштабного вторгнення пішли боронити державу.
Про заяву президента України повідомляє канал "Ми Україна".
Про що саме заявив Зеленський
За словами Зеленського, на бійців такого віку зараз не розповсюджуються умови контракту, які означені у програмі "18-24", але у Міноборони пообіцяли розібратись з цим.
Зараз є декілька бригад, які працюють в рамках програми "18-24" і в яких є спеціальна підготовка по цій програмі. Але таких бригад може бути більше
"Я в цьому питанні дослухаюсь до військових — Сирського, Драпатого, військових, які зараз боронять нашу державу на різних напрямках", — заявив Зеленський.
Він також зазначив, що буде вирішено проблему ротацій у ЗСУ, адже дійсно військові дуже втомлені.
"Я дуже вдячний нашим бійцям за стійкість і хочу завірити, що і Генштаб і Міноборони найближчим часом зроблять все, що допомогти їм в питанні ротації та відпусток", — сказав президент України.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якою буде винагорода військовим із забезпечення в лютому 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про те, чи зміниться грошове забезпечення військовослужбовців з 1 березня.
Читайте Новини.LIVE!