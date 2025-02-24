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Умови для добровольців 18-24 та ротація, — заява президента

24 лютого 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Зеленський пообіцяв, що військових чекає ротація та відпустки, а також справедливі умови для бійців віком 18-24 роки
Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв розібратись з деякими речами, які не спрацювали у контракті "18-24". Це стосується добровольців, які на початку широкомасштабного вторгнення пішли боронити державу.

Про заяву президента України повідомляє канал "Ми Україна".

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Про що саме заявив Зеленський

За словами Зеленського, на бійців такого віку зараз не розповсюджуються умови контракту, які означені у програмі "18-24", але у Міноборони пообіцяли розібратись з цим. 

Зараз є декілька бригад, які працюють в рамках програми "18-24" і в яких є спеціальна підготовка по цій програмі. Але таких бригад може бути більше

"Я в цьому питанні дослухаюсь до військових — Сирського, Драпатого, військових, які зараз боронять нашу державу на різних напрямках", — заявив Зеленський. 

Він також зазначив, що буде вирішено проблему ротацій у ЗСУ, адже дійсно військові дуже втомлені. 

"Я дуже вдячний нашим бійцям за стійкість і хочу завірити, що і Генштаб і Міноборони найближчим часом зроблять все, що допомогти їм в питанні ротації та відпусток", — сказав президент України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якою буде винагорода військовим із забезпечення в лютому 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, чи зміниться грошове забезпечення військовослужбовців з 1 березня.

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