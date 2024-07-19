"Условкой" больше не отделаться — украинские суды все чаще отправляют уклонистов за решетку

Заседание суда. Иллюстративное фото: VSN

Судебная практика по делам, связанным с уклонением от мобилизации, постепенно ужесточается. Если еще в прошлом году большинство дел по "уклонистам" заканчивалось вынесением условных сроков, что позволяло последним избежать мобилизации, отделавшись легким испугом, то сегодня украинские суды отправляют за решетку каждого второго уклониста.

Реальных сроков становится больше

Анализ судебной практики за последние месяцы четко показывает, что отношение украинских судов в отношении уклонистов постепенно ужесточается. Речь идет об уголовных делах, возбужденных по признакам нарушения статьи 336 УК Украины "Уклонение от призыва по мобилизации". Если еще в прошлом году процент реальных сроков в соотношении к условным составлял 15-20%, то сегодня в большинстве случаев, рассматривая такие дела, суды все чаще отдают предпочтение реальным срокам.

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Согласно анализу данных судебного реестра, за май 2024 года суды вынесли 78 приговоров, из них 32 реальных и 46 условных. Другими словами, в мае процент реальных приговоров составлял уже порядка 40%. С начала июня по середину июля этого года было вынесено еще 78 обвинительных приговоров. Только соотношение уже другое — 42 реальных и 36 условных сроков. То есть процент реальных приговоров уже составляет почти 54%.

Как показывает судебная практика, самое распространенное наказание, которые суды дают уклонистам — это три года лишения свободы. При этом оправдательные приговоры в последние месяцы отсутствуют в принципе. Но есть единичные случаи, когда суды дают всего 1 год. Также один человек получил 160 часов исправительных работ. Но это скорее исключение.

Напомним, за уклонение от призыва по мобилизации статья 336 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. А уклонением признается отказ от принятия повестки на отправку, неявка по повестке в ТЦК и СП, отказ от отправки в учебный центр или письменный отказ от мобилизации. Как и прежде, к уголовной ответственности за отказ от мобилизации привлекают только после прохождения ВЛК.

"Чтобы другим неповадно было"

Принимая решения, украинские суды все чаще ссылаются на то, что слишком мягкие приговоры с использованием освобождения от отбывания наказания с испытательным сроком создают в глазах общественности впечатление безнаказанности и не способствуют препятствованию новых преступлений.

Вот, например, как аргументировал свое решение пересмотреть условный срок на реальный Черкасский апелляционный суд. "Коллегия судей считает, что решение суда первой инстанции об освобождении обвиняемого от отбывания наказания с испытанием нельзя считать обоснованным и достаточным для достижения цели наказания, а именно предотвращения совершения новых преступлений. Апелляционный суд считает, что освобождение обвиняемого от отбывания наказания с испытательным сроком не может предотвратить совершение новых уголовных правонарушений другими лицами, что в условиях военного положения является недопустимым... Гражданин совершил умышленное нетяжкое преступление, представляющее значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания назначенного наказания создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление беспорядков, безнаказанности, тем более во время введенного на всей территории Украины военного положения и мобилизации", — говориться в решении апелляционного суда.

И количество таких случаев, когда после вынесения приговора первой инстанции прокуроры подают апелляцию, требуя заменить испытательный срок реальным, также существенно возросло. При этом, как показывает практика, чаще всего апелляционные суды становятся на сторону прокуроров. При этом наличие малолетних детей, пожилых родителей или религиозных убеждений не играет никакой роли. На первый план суды ставят только важность выполнения конституционного долга. Вот еще один пример рассмотрения подобного дела Харьковским апелляционным судом.

"Судом первой инстанции не в полном объеме учтено, что обвиняемый, уклоняясь от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период, нивелирует важность выполнения конституционного долга другими согражданами. Оправдывая свою позицию также необходимостью помощи своей матери, 1967 года рождения, обвиняемый тем самым переводит обязанность по защите Отечества, в том числе и своих родных, на других сограждан, нарушая тем самым принцип равенства прав и обязанностей", — говорится в приговоре суда.

То же самое касается и наличия малолетних детей. Как следует из решения Винницкого апелляционного суда, даже с учетом положительной характеристики и наличия на иждивении обвиняемого несовершеннолетнего ребенка, заключение местного суда о возможности применения к гражданину испытательного срока является неправильным. В результате суд пересмотрел условный срок на три года реального. Учитывая формулировку, с которой суды пересматривают решения первой инстанции, можно ожидать, что количество реальных приговоров в ближайшее время будет только расти.

Освобождает ли "условка" от мобилизации

Мужчины, получившие условные сроки наказания в Украине, все равно будут подлежать мобилизации. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе. По его словам, условный срок дается преимущественно за первое нарушение, но если человек совершит аналогичное нарушение в будущем, ему грозит реальный срок.

Он также отметил, что суды, выбирая условные сроки, руководствуются еще и тем, что уклонисты могут быть потенциальными военными Вооруженных сил Украины. Такое решение позволяет им все же иметь возможность служить.

В частности, согласно приказу Минобороны №337, в случае если осужденный, освобожденный от отбывания наказания с испытанием во время действия особого периода в Украине, захочет служить, то он может это сделать. В таком случае копия судебного решения будет передана уполномоченным органом по пробации, на учете которого состоял осужденный, в воинскую часть по месту прохождения военной службы.

В то же время, если такого желания нет, то после окончания испытательного срока гражданин снова будет подпадать под всеобщую мобилизацию и может быть привлечен к выполнению конституционного долга.

