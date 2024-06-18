Какие схемы заработка на мобилизации разработали украинцы

Военнослужащие и призывники. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

В условиях мобилизации в Украине появились новые схемы заработка. Мужчинам, которые не выходят лишний раз на улицу, потому что боятся получить повестку, предлагают сходить вместо них за покупками. Есть и более смелые предложения, например, женитьба на женщине с инвалидностью или многодетной матери.

Об этом в эксклюзивном сюжете TCH рассказала журналистка Виктория Панченко.

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На днях на популярном сайте бесплатных объявлений появилось сообщение, автор которого предлагает мужчинам за деньги составить компанию их женам во время похода за покупками, в частности донести тяжелые сумки. Это предложение для мужчин из Одессы, которые не желают встречаться с ТЦК. В течение четырех дней объявлением заинтересовались более 20 человек. Автор услуги рассказал, что некоторые "клиенты" уже даже звонили по телефону, однако добавил, что решил деактивировать объявление.

Не упускают возможности подзаработать и женщины. Аналитики отмечают, что в последнее время наблюдается феминизация рынка труда. Часто на сайтах бесплатных объявлений именно женщины предлагают за денежное вознаграждение закупиться в магазинах.

Не пренебрегают украинцы и более решительными мерами. Женщины с инвалидностью и гражданки, имеющие троих или более детей, предлагают военнообязанным мужчинам во избежание мобилизации за деньги вступить в брак. За такую услугу уклонисты обычно платят от трех тысяч долларов. Некоторые призывники даже решаются на брак с пенсионерками. Правда, таких "молодоженов" иногда отказываются регистрировать работники ЗАГСов. Еще один вариант избежания от призыва — женитьба на беременной девушке с целью, чтобы та записала на новоиспеченного мужа своего ребенка. Такой фиктивный брак обычно заключают военнообязанные, которые уже имеют двух собственных детей.

Журналистка отмечает, что фиктивный брак имеет признаками мошенничества, однако доказать фиктивность сложно, особенно если этот факт отрицают и муж, и жена.

Напомним, в Одесской области задержали мужчину, который пытался переправить в Молдову трех призывников. За свои услуги перевозчик должен был получить от трех до пяти тысяч долларов от каждого уклониста.

Ранее украинский ведущий и актер Геннадий Попенко, который сейчас защищает Украину, заявил, что оборонять Родину должен каждый военнообязанный, кроме тех граждан, у которых есть отсрочка.