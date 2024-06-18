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Уникнення військового призову — як українці заробляють на мобілізації

18 червня 2024 23:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Які схеми заробітку на мобілізації розробили українці
Військовослужбовці та призовники. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

В умовах мобілізації в Україні з'явилися нові схеми заробітку. Чоловікам, які не виходять зайвий раз на вулицю, бо бояться отримати повістку, пропонують сходити замість них за покупками. Є й більш сміливі пропозиції, наприклад, одруження на жінці з інвалідністю або багатодітній матері.

Про це в ексклюзивному сюжеті для TCH розповіла журналістка Вікторія Панченко.

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Днями на популярному сайті безкоштовних оголошень з'явилося повідомлення, автор якого пропонує чоловікам за гроші скласти компанію їхнім дружинам під час походу за покупками, зокрема донести важкі сумки. Це пропозиція для чоловіків з Одеси, які не хочуть зустрічатися з ТЦК. Протягом чотирьох днів оголошенням зацікавилися більше 20 людей. Автор послуги розповів, що деякі "клієнти" вже навіть телефонували, однак додав, що вирішив деактивувати оголошення.

Не втрачають можливості підзаробити й жінки. Аналітики зазначають, що останнім часом спостерігається фемінізація ринку праці. Досить часто на сайтах безкоштовних оголошень саме жінки пропонують за грошову винагороду закупитися в магазинах.

Не нехтують українці й більш рішучими мірами. Жінки з інвалідністю та громадянки, що мають трьох або більше дітей, пропонують військовозобов'язаним чоловікам задля уникнення мобілізації за гроші вступити у шлюб. За таку послугу ухилянти зазвичай платять від трьох тисяч доларів. Деякі призовники навіть наважуються на шлюб із пенсіонерками. Щоправда, таких "молодят" іноді відмовляються реєструвати працівники РАЦСів. Ще один варіант втечі від призову — одруження із вагітною дівчиною з метою, щоб та записала на новоспеченого чоловіка свою дитину. Такий фіктивний шлюб зазвичай заключають військовозобов'язані, які вже мають двох власних дітей.

Журналістка зазначає, що фіктивний шлюб має ознаки шахрайства, однак довести фіктивність складно, особливо якщо цей факт заперечують і чоловік, і дружина.

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, який намагався переправити до Молдови трьох призовників. За свої послуги перевізник мав отримати від трьох до п'яти тисяч доларів від кожного з ухилянтів.

Раніше український ведучий та актор Геннадій Попенко, який зараз захищає Україну, заявив, що обороняти Батьківщину має кожен військовозобов'язаний, крім тих громадян, в яких є відстрочка.

ухилянти
послуги
військовий призов
мобілізація

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