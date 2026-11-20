Уведомление о штрафе в приложении "Резерв+". Фото: открытые источники

Новое заключение ВЛК не является обязательным условием для перезачисления работника, однако оформлению отсрочки часто препятствует статус «в розыске» из-за зафиксированных неявки. Но бывают случаи, когда новые нарушения с требованием уплатить штраф появляются в "Резерв+" снова и снова, буквально через 20 минут после вынесения постановления.

Что делать в таком случае и как это повлияет на переоформление бронирования, объяснил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Реклама

Перестанут ли требовать пройти ВЛК после явки

Пройденный медосмотр с внесением результатов в реестр действительно снимает основание для повторных вызовов на ВЛК, если причиной было отсутствие действующего заключения о годности. В то же время эта процедура не аннулирует уже зафиксированные неявки.

Почему ВЛК не блокирует перебронирование и что проверить в первую очередь

При стандартном бронировании система проверяет четыре ключевых критерия:

нахождение на воинском учете;

наличие трудовых отношений;

уточнение персональных данных;

отсутствие розыска.

Новое заключение ВВК в перечень обязательных условий не входит. Если розыска нет и другие требования соблюдены, работодатель может подать заявку на бронирование работника немедленно. Когда предыдущее бронирование еще действует, а предприятие своевременно подтвердило критичность, заявление на продление подают без предварительной отмены. Но если срок уже истек, то оформляют новое бронирование.

Читайте также:

Следует учитывать, что в промежутке между двумя бронированиями годностного военнообязанного без иной отсрочки могут призвать. Согласно пункту 1 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", от призыва защищает именно оформленная бронь с зачислением на специальный воинский учет.

Прежде чем подавать новое заявление о признании нарушения, адвокат советует обновить в "Резерв+" электронный военно-учетный документ с QR-кодом и сверить:

дату окончания предыдущего бронирования;

дату и результат последней ВЛК;

наличие уведомления об обращении ТЦК и СП в Национальную полицию.

Если работодатель уже пытался подать заявку на перебронирование, следует запросить у кадровой службы точный текст причины отказа с портала "Дія". Результат предстоящего бронирования также необходимо отслеживать по новой дате отсрочки в электронном документе.

Когда прохождение ВВК обязательно, а когда вызов является незаконным

Абзац третий пункта 63 Порядка, утвержденного постановлением КМУ № 560 "Вопросы проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период", по общему правилу запрещает ТЦК направлять на ВЛК граждан с действующим бронированием.

Однако из этого правила предусмотрены лишь три исключения:

поступление на военную службу по контракту;

собственное желание военнообязанного пройти медицинский осмотр;

ранее установленный статус ограниченной годности без последующего повторного осмотра (это исключение не касается лиц с инвалидностью).

Если бронирование действовало на дату направления и ни одно из исключений не применяется, необходимо явиться по надлежащим образом врученной повестке, ведь отсрочка защищает от призыва, но не отменяет обязанности явки. В ТЦК следует предъявить подтверждение бронирования и письменно потребовать объяснить основание направления и исправить ошибочную запись.

Когда же бронирование завершилось, другой отсрочки нет, а срок предыдущей ВЛК истек, законный вызов придется выполнить. Согласно пункту 69 Порядка № 560, справка о годности, выданная во время мобилизации или военного положения, действительна в течение одного года. После прохождения комиссии следует сохранить копию постановления ВЛК и проверить правильность внесенных данных в "Резерв+". При этом ТЦК оставляет за собой право вызвать военнообязанного с другой целью, например, для уточнения учетных данных.

Отдельные правила будут действовать в отношении актуальных повесток на медицинский осмотр, срок явки по которым еще не истек. Согласно пункту 74-3 Порядка № 560, в пределах этого срока можно подать запрос на электронное направление через "Резерв+". Получив его, человек подтверждает получение повестки и сразу направляется в указанное медучреждение. К уже пропущенным вызовам эта норма не применяется.

Пришло новое уведомление о нарушении через 20 минут после штрафа

Интервал в 20 минут между постановлением и новым уведомлением фиксирует лишь момент отображения информации в приложении. Чтобы выяснить, идет ли речь об отдельном правонарушении, необходимо письменно обратиться в ТЦК и СП с просьбой ознакомить с материалами дела и сверить:

номер каждой повестки;

назначенную дату и время явки;

доказательства надлежащего вручения.

Надлежащим подтверждением вручения повестки считаются личная подпись, видеофиксация или данные почтового оператора, включая отметку об отказе от получения или отсутствии адресата по указанному адресу. В то же время уведомление в "Резерв+" об отправке бумажной повестки не является фактом вручения.

Если речь идет о той же неявке, по которой постановление уже вынесено, повторно привлекать к ответственности запрещает пункт 8 статьи 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В такой ситуации нельзя подавать заявление о признании нарушения, ведь согласно статье 279-9 КУоАП оно означает согласие с нарушением и рассмотрение дела без участия лица. Если же поступила другая надлежащим образом врученная повестка с новой датой явки, уплата предыдущего штрафа не освобождает от ответственности за новую неявку без уважительной причины.

Как исправить ошибочную запись и отменить повторное постановление

В случае подтверждения ошибки в ТЦК и СП подается заявление об исправлении недостоверных сведений на основании пункта 2 части первой статьи 9 Закона Украины от 16.03.2017 № 1951-VIII "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов".

К заявлению прилагаются:

имеющееся постановление и квитанцию об уплате штрафа;

копии повесток;

документы, подтверждающие действующую бронь или прохождение ВЛК на соответствующую дату.

Если ТЦК ранее передавал данные в полицию, а основания для передачи отпали, в заявлении следует отдельно потребовать проинформировать об этом Национальную полицию.

Такая обязанность ТЦК закреплена пунктом 79 Порядка организации и ведения воинского учета, утвержденного постановлением КМУ.

Если за ту же неявку уже вынесено второе постановление о штрафе, ждать ответа ТЦК относительно исправления данных не следует. Иск в местный суд общей юрисдикции (в качестве административного суда) об отмене постановления и закрытии дела необходимо подать в течение 10 дней со дня его принятия. В случае пропуска этого срока по уважительной причине вместе с иском подают заявление о его восстановлении и подтверждающие доказательства.

Новини.LIVE сообщали, что во время военного положения граждане должны соблюдать правила воинского учета. В частности, военнообязанные должны в течение семи дней сообщать в военкомат о переезде, даже если сменили только улицу или район в пределах одного города. За задержку с обновлением адреса грозит штраф до 25 500 гривен, хотя выписывают его не автоматически.

Если же штраф от ТЦК уже уплачен, красная отметка в приложении "Резерв+" обычно исчезает сама примерно через четыре суток. Однако оплата одного штрафа не отменяет требований воинского учета и не защищает от повторных штрафов в будущем.

В то же время парламент подготовил наказание и для самих сотрудников ТЦК. Новый законопроект, переданный на подпись президенту, предусматривает личный штраф в размере 170 тысяч гривен для должностного лица ТЦК, если он незаконно поставит человека на учет. Платить эти деньги нарушитель должен будет из собственного кармана, а не за счет бюджета.