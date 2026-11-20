Помітка про штраф в застосунку Резерв+. Фото: відкриті джерела

Новий висновок ВЛК не є обов'язковою вимогою для перебронювання працівника, однак оформленню відстрочки часто заважає статус розшуку через зафіксовані неявки. Але бувають випадки, коли нові порушення з вимогою сплатити штраф з'являються у "Резерв+" знову і знову, буквально через 20 хвилин після постанови.

Що робити в такому випадку та як це вплине на переоформлення бронювання пояснив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Чи перестануть вимагати пройти ВЛК після явки

Пройдений медогляд із внесенням результатів до реєстру справді знімає підставу для повторних викликів на ВЛК, якщо причиною була відсутність чинного висновку про придатність. Водночас ця процедура не анулює вже зафіксовані неявки.

Чому ВЛК не блокує перебронювання і що перевірити насамперед

Під час стандартного бронювання система перевіряє чотири ключові критерії:

перебування на військовому обліку;

наявність трудових відносин;

уточнення персональних даних;

відсутність розшуку.

Новий висновок ВЛК до переліку обов'язкових умов не входить. Якщо розшуку немає й інші вимоги дотримані, роботодавець може подати працівника на бронювання негайно. Коли попереднє бронювання ще діє, а підприємство вчасно підтвердило критичність, заяву на продовження подають без попереднього анулювання. Але якщо строк уже сплив, то оформлюють нове бронювання.

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Варто враховувати, що в проміжку між двома бронюваннями придатного військовозобов'язаного без іншої відстрочки можуть призвати. За пунктом 1 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", від призову убезпечує саме оформлене бронювання із зарахуванням на спеціальний військовий облік.

Перш ніж подавати нову заяву про визнання порушення, адвокат радить оновити в "Резерв+" електронний військово-обліковий документ із QR-кодом і звірити:

дату завершення попереднього бронювання;

дату та результат останньої ВЛК;

наявність повідомлення про звернення ТЦК та СП до Національної поліції.

Якщо роботодавець уже намагався подати заявку на перебронювання, слід попросити в кадрової служби точний текст причини відмови з порталу "Дія". Результат майбутнього бронювання також потрібно контролювати за новою датою відстрочки в електронному документі.

Коли проходити ВЛК обов'язково, а коли виклик незаконний

Абзац третій пункту 63 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 560 "Питання проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", за загальним правилом забороняє ТЦК направляти на ВЛК громадян із чинним бронюванням.

Але з цього правила передбачено лише три винятки:

вступ на військову службу за контрактом;

власне бажання військовозобов'язаного пройти медогляд;

раніше встановлений статус обмеженої придатності без подальшого повторного огляду (цей виняток не стосується осіб з інвалідністю).

Якщо бронювання діяло на дату направлення і жоден із винятків не застосовується, потрібно прибути за належно врученою повісткою, адже відстрочка захищає від призову, але не скасовує обов'язку явки. У ТЦК слід пред'явити підтвердження бронювання та письмово вимагати пояснити підставу направлення й виправити помилковий запис.

Коли ж бронювання завершилося, іншої відстрочки немає, а строк попередньої ВЛК сплив, законний виклик доведеться виконати. За пунктом 69 Порядку № 560, довідка про придатність, видана під час мобілізації чи воєнного стану, чинна один рік. Після проходження комісії варто зберегти копію постанови ВЛК та перевірити коректність внесених даних у "Резерв+". При цьому ТЦК зберігає право викликати військовозобов'язаного з іншою метою, наприклад, для уточнення облікових даних.

Окремі правила будуть для актуальних повісток на медогляд, строк явки за якими ще не минув. За пунктом 74-3 Порядку № 560, у межах цього терміну можна подати запит на електронне направлення через "Резерв+". Отримавши його, людина підтверджує отримання повістки та прямує одразу до визначеного медзакладу. На вже пропущені виклики ця норма не діє.

Прийшло нове порушення через 20 хвилин після штрафу

Інтервал у 20 хвилин між постановою та новим сповіщенням фіксує лише момент відображення інформації в застосунку. Щоб з'ясувати, чи йдеться про окреме правопорушення, необхідно письмово звернутися до ТЦК та СП із проханням ознайомити з матеріалами справи та звірити:

номер кожної повістки;

призначену дату й час явки;

докази належного вручення.

Належним підтвердженням вручення повістки вважають особистий підпис, відеофіксацію або дані поштового оператора включно з відміткою про відмову від отримання чи відсутність адресата за визначеною адресою. Натомість сповіщення в "Резерв+" про відправлення паперової повістки фактом вручення не є.

Якщо йдеться про ту саму неявку, за якою постанова вже ухвалена, повторно притягати до відповідальності забороняє пункт 8 статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У такій ситуації не можна подавати заяву про визнання порушення, адже за статтею 279-9 КУпАП вона означає згоду з порушенням і розгляд справи без участі особи. Якщо ж надійшла інша належно вручена повістка з новою датою явки, сплата попереднього штрафу не звільняє від відповідальності за нову неявку без поважної причини.

Як виправити помилковий запис і скасувати повторну постанову

У разі підтвердження помилки до ТЦК та СП подають заяву про виправлення недостовірних відомостей на підставі пункту 2 частини першої статті 9 Закону України від 16.03.2017 № 1951-VIII "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

До заяви додають:

наявну постанову та квитанцію про сплату штрафу;

копії повісток;

документи, що підтверджують чинне бронювання або проходження ВЛК на відповідну дату.

Якщо ТЦК раніше передавав дані до поліції, а підстави для доставлення відпали, у заяві варто окремо вимагати поінформувати про це Національну поліцію.

Такий обов'язок ТЦК закріплений пунктом 79 Порядку організації та ведення військового обліку, затвердженого постановою КМУ.

Коли за ту саму неявку вже винесли другу постанову про штраф, чекати на відповідь ТЦК щодо виправлення даних не слід. Позов до місцевого загального суду як адміністративного про скасування постанови й закриття справи потрібно подати протягом 10 днів із дня її ухвалення. У разі пропуску цього строку з поважної причини разом із позовом подають заяву про його поновлення та підтвердні докази.

Новини.LIVE повідомляли, що під час воєнного стану громадяни мають дотримуватися правил військового обліку. Зокрема, військовозобов'язані мусять протягом семи днів повідомляти військкомат про переїзд навіть якщо змінили лише вулицю чи район у межах одного міста. За затримку з оновленням адреси загрожує штраф до 25 500 гривень, хоча виписують його не автоматично.

Якщо ж штраф від ТЦК уже сплачено, червона позначка в застосунку "Резерв+" зазвичай зникає сама приблизно за чотири доби. Проте оплата одного стягнення не скасовує вимог військового обліку й не захищає від повторних штрафів у майбутньому.

Водночас парламент підготував покарання й для самих працівників ТЦК. Новий законопроєкт, який передали на підпис президенту, передбачає персональний штраф у 170 тисяч гривень для посадовця ТЦК, якщо він незаконно поставить людину на облік. Платити ці гроші порушник муситиме з власної кишені, а не за рахунок бюджету.