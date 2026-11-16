Военнослужащий ВСУ переступает через колючую проволоку. Фото: 1-я отдельная тяжелая механизированная Сиверская бригада

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть, отныне возвращаются на службу в соответствии с общими правилами, поскольку упрощенная процедура завершилась. Для восстановления в рядах ВСУ бойцам необходимо обращаться в Военную службу правопорядка, после чего их ждет распределение по батальонам резерва.

Разъяснения предоставили в Черновицком ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как сейчас возвращаться бойцам из СОЧ

Упрощенная программа, которая позволяла военнослужащим вернуться после самовольного оставления части, официально завершилась. Поэтому теперь действует исключительно общий порядок. Бойцам, решившим восстановить службу в армии, прежде всего необходимо обратиться в органы Военной службы правопорядка ВСУ.

Обратиться можно в любое подразделение ВСП — Центральное управление, территориальный или зональный отдел. Именно там нарушителям предоставят исчерпывающую информацию о батальонах резерва, куда им предстоит прибыть для дальнейшего прохождения службы.

По прибытии в указанное резервное подразделение дело берет на себя его командир. Он официально фиксирует факт прибытия военнослужащего, ставит перед ним соответствующие задачи и собирает всю необходимую информацию, касающуюся возбужденного уголовного дела.

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Параллельно с этим в ту воинскую часть, которую боец самовольно покинул ранее, обязательно направляется официальное уведомление о его возвращении. Если же у военнослужащего уже есть на руках письменное согласие от командира другой боевой части, готового принять его к себе, этот документ обязательно будет учтён при определении места дальнейшей службы.

Условия отмены уголовной ответственности за самовольное отсутствие

Военные, которые ушли в самовольное отсутствие впервые за время действия военного положения, имеют законный шанс избежать тюрьмы. Для этого им необходимо подать ходатайство о своём желании вернуться в ряды Вооружённых Сил.

Если все необходимые условия выполнены, а на руках имеется письменное согласие командира на продолжение службы, то дальнейшее окончательное решение будет принимать суд. Освобождение от ответственности происходит на основании части 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины. В случае возникновения дополнительных вопросов относительно алгоритма действий бойцы могут получить консультацию, позвонив на горячую линию Министерства обороны по номеру 1519.

Новини.LIVE ранее сообщали, что недавно Минобороны обновило правила бумажного учета в армии. Ведомство пересмотрело порядок исключения из списков погибших воинов после плена или пропажи без вести, уточнило статус мобилизованных при переводе в другие подразделения и упростило фиксацию после самовольного оставления части.

В то же время бойцов, добровольно вернувшихся на службу после самовольного оставления части или дезертирства, не отправляют на боевые задания сразу. Сначала в отношении них должны быть выполнены ряд обязательных процедур.

При этом случайное опоздание с отпуска из-за форс-мажора в пути не считается самовольным отсутствием, если военнослужащий действует по правилам. В случае отмены рейса боец должен немедленно предупредить командира, сохранить билеты в качестве подтверждения и как можно быстрее найти другой способ добраться до части.