Військовослужбовець ЗСУ переступає через колючий дріт. Фото: 1 окрема важка механізована Сіверська бригада

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, відтепер повертаються на службу за загальними правилами, оскільки спрощена процедура завершилася. Для відновлення у лавах ЗСУ бійцям необхідно звертатися до Військової служби правопорядку, після чого на них чекає розподіл у батальйони резерву.

Пояснення надали у Чернівецькому ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як повертатися бійцям із СЗЧ зараз

Спрощена програма, яка дозволяла військовослужбовцям повернутися після самовільного залишення частини, офіційно завершилася. Тож тепер діє виключно загальний порядок. Бійцям, які вирішили відновитися у війську, насамперед необхідно прийти до органів Військової служби правопорядку ЗСУ.

Звернутися можна до будь-якого підрозділу ВСП — Центрального управління, територіального чи зонального відділу. Саме там порушникам нададуть вичерпні дані щодо батальйонів резерву, куди їм належить прибути для подальшого проходження служби.

Після приїзду до визначеного резервного підрозділу за справу береться його командир. Він офіційно фіксує факт прибуття військовослужбовця, ставить йому відповідні завдання та збирає всю необхідну інформацію, що стосується відкритого кримінального провадження.

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Паралельно з цим до тієї військової частини, яку боєць самовільно покинув раніше, обов'язково надсилається офіційне повідомлення про його повернення. Якщо ж військовий вже має на руках письмову згоду від командира іншої бойової частини, який готовий прийняти його до себе, цей документ обов'язково врахують під час визначення місця подальшої служби.

Умови скасування кримінальної відповідальності за СЗЧ

Військові, які пішли в СЗЧ вперше за час дії воєнного стану, мають законний шанс уникнути в'язниці. Для цього їм потрібно подати клопотання про своє бажання повернутися до лав Збройних Сил.

Якщо всі необхідні умови виконані, а на руках є письмова згода командира на продовження служби, то далі остаточне рішення ухвалюватиме суд. Звільнення від відповідальності відбувається на підставі частини 5 статті 401 Кримінального кодексу України. У разі виникнення додаткових запитань щодо алгоритму дій, бійці можуть отримати консультацію, зателефонувавши на гарячу лінію Міністерства оборони за номером 1519.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що нещодавно Міноборони оновило правила паперового обліку в армії. Відомство переглянуло порядок виключення зі списків полеглих воїнів після полону чи зникнення безвісти, уточнило статус мобілізованих під час переведення в інші підрозділи та спростило фіксацію після СЗЧ.

Водночас бійців, які добровільно повернулися на службу після самовільного залишення частини чи дезертирства, не відправляють на бойові завдання миттєво. Спершу щодо них мають виконати низку обов'язкових процедур.

При цьому випадкове запізнення з відпустки через форс-мажор у дорозі не вважається СЗЧ, якщо військовий діє за правилами. У разі скасування рейсу боєць мусить одразу попередити командира, зберегти квитки на підтвердження та якнайшвидше шукати інший спосіб дістатися частини.