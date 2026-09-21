Законно ли сократить зарплату военнослужащему до 1600 грн после года лечения

Реабилитация военнослужащих и заработная плата на время лечения. Фото: коллаж Новини.LIVE

Военнослужащий, которого после ранения исключили из штата после года непрерывного лечения, пожаловался на резкое сокращение зарплаты с 25,5 тысяч гривен до 1600. Только при определенных условиях командиры имеют право приостанавливать выплаты. К тому же немалое влияние на это оказывает также заключение ВЛК о необходимости длительной реабилитации.

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян в ответ на запрос гражданина, передает Новини.LIVE.

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Что нужно знать о документах после ранения

Украинский военный, получивший тяжелое ранение и уже более года проходящий стационарное лечение за рубежом, оказался в финансовой ловушке. Мужчина пояснил, что 1 сентября 2026 года его официально вывели за штат, переведя в распоряжение командира без расторжения контракта. А уже 11 сентября, ровно через год после травмы, финансисты воинской части полностью прекратили выплаты по ранению.

Главный бухгалтер со ссылкой на юриста управления сообщила бойцу, что его базовая зарплата сократится с 25 500 до примерно 1 600 гривен.

Юридические нюансы и годовой лимит

Адвокат Юрий Айвазян подробно проанализировал ситуацию и объяснил, что действия воинской части нельзя назвать безусловно правильными, но и аргументы бойца требуют существенной корректировки. Основной причиной конфликта стал пункт 11 статьи 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

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Эта норма четко устанавливает, что государство гарантирует непрерывное сохранение денежного и материального обеспечения во время пребывания в отпуске для лечения или на самом лечении максимум в течение 12 месяцев подряд. Отсчет начинается с первого дня госпитализации, поэтому в сентябре 2026 года лимит действительно исчерпался.

Однако, как отмечает юрист, этот же закон содержит важное уточнение: если военно-медицинская комиссия (ВМК) выдает заключение о необходимости длительного лечения, пребывание на больничном с сохранением выплат должно быть продлено на срок, определенный медиками.

Справка ВЛК. Фото: скриншот

В распоряжении бойца есть свежая справка ВЛК от 10 августа 2026 года. Документ официально подтверждает, что ранение является тяжким, связано с защитой Родины, а пациенту требуется еще 90 календарных дней реабилитации. Именно эта справка опровергает безапелляционную позицию командования об автоматическом прекращении финансирования лишь на основании истечения календарного года.

Почему не сработало правило двух месяцев

Что касается надежд военнослужащего на двухмесячное сохранение зарплаты в размере 25 500 гривен в связи с фактом перевода вне штата, адвокат развеял этот миф. Пункт 1 раздела XXVIII приказа Минобороны № 260 действительно гарантирует такие выплаты выведенным в распоряжение бойцам, однако время лечения не включается в этот период.

То есть вывод за штат не создает автоматического «бонуса» в виде двух дополнительных оплачиваемых месяцев лечения после завершения законного годового срока. Чтобы продолжать получать деньги, нужно опираться именно на медицинские заключения о необходимости продолжения терапии, а не на сам факт вывода в распоряжение командира.

Как получить дополнительные выплаты и 100 000 гривен

Претензии на вознаграждение в размере 20 100 гривен в настоящее время также являются необоснованными. Согласно закону № 3161-IX и постановлению Кабмина № 168, эта сумма начисляется только со третьего месяца пребывания вне штата и исключительно тем раненым, которых ВЛК официально признала ограниченно годными или негодными с повторным осмотром через 6–12 месяцев.

В справке от 10 августа такой формулировки нет, ведь там речь идет лишь о необходимости 90 дней лечения, что юридически является совершенно разными статусами.

Зато у бойца есть неплохие шансы отсудить боевые выплаты за стационарное лечение. Закон гарантирует сохранение выплаты в размере 100 000 гривен во время терапии после тяжелых травм. Пациенту необходимо приложить к своим украинским документам официальные справки из иностранной клиники с четким указанием дней фактического пребывания в стационаре.

Как военнослужащему оспорить заработную плату в 1600 гривен

Юрист категорически не согласен с тем, что оклад должен составлять мизерные 1600 гривен. Такой суммы действующее законодательство, в частности упомянутый закон № 2011-XII, не предусматривает. Чтобы решить проблему, адвокат советует военнослужащему подать на имя командира рапорт о пересмотре решения о приостановке выплаты зарплаты и дополнительного вознаграждения.

"Сумму в 1 600 грн также нельзя признать правильной лишь на основании приведенной части ответа: пункт 11 статьи 10-1 не устанавливает такой размер выплаты. Подайте командиру рапорт о пересмотре решения о приостановке денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения с учетом справки ВЛК от 10.08.2026. Приложите подтверждение фактического стационарного лечения за рубежом и приведите указанное судебное постановление. В рапорте также потребуйте выписку из приказа о приостановлении выплат и письменный расчет суммы 1 600 грн с указанием ее составляющих и оснований для начисления. Это позволит проверить конкретное решение части и сформулировать требования относительно невыплаченных сумм", — посоветовал юрист Юрий Айвазян.

Новини.LIVE ранее сообщали, что дети военнослужащего, пропавшего без вести, не теряют права на алименты. Даже при отсутствии связи с военным и без информации о месте его нахождения выплаты на детей продолжают начисляться из его ежемесячного денежного обеспечения. Эту долю средств вычитают в первую очередь, ещё до того, как остальные выплаты распределят между другими членами его семьи.

В то же время ошибки в документах после эвакуации с поля боя могут помешать военному получить статус лица с инвалидностью вследствие войны и положенную единовременную денежную помощь. Чтобы не сталкиваться с бюрократическими задержками, раненым бойцам рекомендуют лично проверять точность всех формулировок в справках и медицинских актах, а также учитывать четкие сроки, установленные для обжалования решений военно-врачебной комиссии.