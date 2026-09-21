Чи законно урізати зарплату військовому до 1600 грн після року лікування

Реабілітація військових та зарплата на час лікування. Фото: колаж Новини.LIVE

Військовослужбовець, якого після поранення вивели поза штат через рік безперервного лікування, поскаржився на різке зменшення зарплати з 25,5 тисяч гривень до 1600. Лише за певних умов командири мають таке право припиняти виплати. До того ж немало впливає на це також висновок ВЛК про потребу у тривалій реабілітації.

На цьому наголосив юрист Юрій Айвазян на запит громадянина, передає Новини.LIVE.

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Що треба знати про документи після поранення

Український військовий, який зазнав тяжкого поранення та вже понад рік проходить стаціонарне лікування за кордоном, опинився у фінансовій пастці. Чоловік пояснив, що1 вересня 2026 року його офіційно вивели поза штат, зарахувавши у розпорядження командира без розірвання контракту. А вже 11 вересня, рівно через рік після травми, фінансисти військової частини повністю припинили виплати по пораненню.

Головна бухгалтерка з посиланням на юриста управління повідомила бійцю, що його базова зарплата скоротиться з 25 500 до орієнтовно 1 600 гривень.

Юридичні нюанси та річний ліміт

Адвокат Юрій Айвазян детально проаналізував ситуацію та пояснив, що дії військової частини не можна назвати безумовно правильними, але й аргументи бійця потребують суттєвого корегування. Основною причиною конфлікту став пункт 11 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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Ця норма чітко встановлює, що держава гарантує безперервне збереження грошового та матеріального забезпечення під час перебування у відпустці для лікування або на самому лікуванні максимум протягом 12 місяців поспіль. Відлік починається з першого дня шпиталізації, тому у вересні 2026 року ліміт дійсно вичерпався.

Однак, як наголошує юрист, цей же закон містить важливе уточнення: якщо військово-лікарська комісія (ВЛК) видає висновок про потребу у тривалому лікуванні, перебування на лікарняному зі збереженням виплат має бути продовжене на строк, який визначили медики.

Довідка ВЛК. Фото: скриншот

У розпорядженні бійця є свіжа довідка ВЛК від 10 серпня 2026 року. Документ офіційно підтверджує, що поранення є тяжким, пов'язане із захистом Батьківщини, а пацієнт потребує ще 90 календарних днів реабілітації. Саме ця довідка руйнує безапеляційну позицію командування про автоматичне припинення фінансування лише на підставі календарного спливу року.

Чому не спрацювало правило двох місяців

Щодо надій військового на двомісячне збереження зарплати у розмірі 25 500 гривень через факт переведення поза штат, адвокат розвіяв цей міф. Пункт 1 розділу XXVIII наказу Міноборони № 260 справді гарантує такі виплати виведеним у розпорядження бійцям, проте час лікування не включається у цей період.

Тобто зарахування поза штат не створює автоматичного "бонусу" у вигляді двох додаткових оплачуваних місяців лікування після завершення законного річного терміну. Щоб отримувати гроші далі, потрібно спиратися саме на медичні висновки про необхідність продовження терапії, а не на сам факт виведення у розпорядження командира.

Як отримати додаткові виплати та 100 000 гривень

Претензії на винагороду в розмірі 20 100 гривень наразі також є безпідставними. Згідно із законом № 3161-IX та постановою Кабміну № 168, ця сума нараховується лише з третього місяця перебування поза штатом і виключно тим пораненим, яких ВЛК офіційно визнала обмежено придатними або непридатними з переоглядом через 6-12 місяців.

У довідці від 10 серпня такого формулювання немає, адже там ідеться лише про потребу в 90 днях лікування, що юридично є абсолютно різними статусами.

Натомість боєць має непогані шанси відсудити бойові виплати за стаціонарне лікування. Закон гарантує збереження виплати у 100 000 гривень під час терапії після тяжких травм. Пацієнту необхідно додати до своїх українських документів офіційні довідки від іноземної клініки із чітким зазначенням днів фактичного перебування в стаціонарі.

Як військовому оскаржити заробітну плату 1600 гривень

Юрист категорично не погоджується із тим, що оклад має становити мізерні 1600 гривень. Такої суми чинне законодавство, зокрема згаданий закон № 2011-XII, не передбачає. Щоб розв'язати проблему, адвокат радить військовослужбовцю подати на ім'я командира рапорт про перегляд рішення щодо призупинення зарплати та додаткової винагороди.

"Суму 1 600 грн також не можна визнати правильною лише на підставі наведеної відповіді частини: пункт 11 статті 10-1 такого розміру виплати не встановлює. Подайте командиру рапорт про перегляд рішення щодо призупинення грошового забезпечення та додаткової винагороди з урахуванням довідки ВЛК від 10.08.2026. Додайте підтвердження фактичного стаціонарного лікування за кордоном і наведіть зазначену судову постанову. У рапорті також вимагайте витяг із наказу про призупинення виплат та письмовий розрахунок суми 1 600 грн із зазначенням її складових і підстав нарахування. Це дозволить перевірити конкретне рішення частини та сформулювати вимоги щодо невиплачених сум", — порадив юрист Юрій Айвазян.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що діти військовослужбовця, який зник безвісти, не втрачають права на аліменти. Навіть за відсутності зв'язку з військовим і без інформації про місце його перебування, виплати на дітей продовжують нараховувати з його щомісячного грошового забезпечення. Цю частку коштів відраховують у першу чергу, ще до того, як решту виплат розподілять між іншими членами його сім'ї.

Водночас помилки в документах після евакуації з поля бою можуть завадити військовому отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни та належну одноразову грошову допомогу. Аби не стикатися з бюрократичними затримками, пораненим бійцям радять особисто перевіряти точність усіх формулювань у довідках і медичних актах, а також зважати на чіткі строки, встановлені для оскарження постанов військово-лікарської комісії.