Правительство разрешило бронировать всех работников важных предприятий

Кабмин разрешил 100% бронирование работников для ряда предприятий
Кабинет Министров Украины разрешил бронировать всех работников ряда предприятий. Речь идет о тех, которые являются критическими для нужд Вооруженных сил и других военных формирований.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины в пятницу, 30 мая.
Бронирование работников
Среди нововведений, утвержденных Правительством по инициативе Минэкономики:
- бронирование всех военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;
- введены особые условия для предприятий, охраняющих объекты ТЭК.
Условия для бронирования
Для бронирования работников предприятие должно быть включено в перечень критически важных.
"Подача заявления осуществляется исключительно в цифровом формате через портал "Дія". Ответственность за формирование списков предприятий возложена на уполномоченные государственные органы", — говорится в сообщении.
Напомним, бронирование от мобилизации становится возможным с 25 лет — после того, как гражданину меняют статус с "призывника" на "военнообязанного".
Кроме того, предприятие может забронировать работника, даже если его военно-учетные данные неполные или неактуальные.
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