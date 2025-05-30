Правительство разрешило бронировать всех работников важных предприятий

Бронирование военнообязанных. Фото иллюстративное: Житомирский ТЦК и СП

Кабинет Министров Украины разрешил бронировать всех работников ряда предприятий. Речь идет о тех, которые являются критическими для нужд Вооруженных сил и других военных формирований.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины в пятницу, 30 мая.

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Бронирование работников

Среди нововведений, утвержденных Правительством по инициативе Минэкономики:

бронирование всех военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

введены особые условия для предприятий, охраняющих объекты ТЭК.

Условия для бронирования

Для бронирования работников предприятие должно быть включено в перечень критически важных.

"Подача заявления осуществляется исключительно в цифровом формате через портал "Дія". Ответственность за формирование списков предприятий возложена на уполномоченные государственные органы", — говорится в сообщении.

Напомним, бронирование от мобилизации становится возможным с 25 лет — после того, как гражданину меняют статус с "призывника" на "военнообязанного".

Кроме того, предприятие может забронировать работника, даже если его военно-учетные данные неполные или неактуальные.