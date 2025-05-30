Уряд дозволив бронювати всіх працівників важливих підприємств

Уряд дозволив 100% бронювання працівників для низки підприємств
Кабінет Міністрів України дозволив бронювати усіх працівників низки підприємств. Йдеться про ті, які є критичними для потреб Збройних сил та інших військових формувань.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України у пʼятницю, 30 травня.
Бронювання працівників
Серед нововведень, затверджених Урядом за ініціативою Мінекономіки:
- бронювання усіх військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;
- запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти ПЕК.
Умови для бронювання
Для бронювання працівників підприємство повинне бути включене до переліку критично важливих.
"Подання заяви здійснюється виключно в цифровому форматі через портал "Дія". Відповідальність за формування списків підприємств покладено на уповноважені державні органи", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бронювання від мобілізації стає можливим із 25 років — після того, як громадянину змінюють статус із "призовника" на "військовозобов’язаного".
Крім того, підприємство може забронювати працівника, навіть якщо його військово-облікові дані неповні або неактуальні.
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