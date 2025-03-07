Правительство разрешило выезд за границу еще двум категориям лиц

Пограничник проверяет документы у водителя. Фото: ГПСУ

Кабинет Министров внес изменения в Правила пересечения госграницы гражданами Украины. Теперь это доступно еще двум категориям лиц.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram в пятницу, 7 марта.

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По его словам, расширяется перечень категорий, которые имеют право пересечь границу, в частности:

те, кто имеют отсрочку и чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;

члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра), которым посмертно вручили звание Герой Украины.

"Это, конечно, хорошая новость, но я все еще отстаиваю позицию, что границы должны быть открыты для всех!" — добавил Гончаренко.

Нардеп также опубликовал фото к проекту постановления.

Проект постановления. Фото: Алексей Гончаренко

Проект постановления. Фото: Алексей Гончаренко

Проект постановления. Фото: Алексей Гончаренко

Проект постановления. Фото: Алексей Гончаренко

Проект постановления. Фото: Алексей Гончаренко

Напомним, в Одесской области гражданину Азербайджана запретили въезд в Украину на десять лет. Причиной стала попытка дать взятку пограничнику.

Также украинец пытался подкупить пограничника и организовать побег за границу для себя и своего товарища.