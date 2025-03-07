Правительство разрешило выезд за границу еще двум категориям лиц
Кабинет Министров внес изменения в Правила пересечения госграницы гражданами Украины. Теперь это доступно еще двум категориям лиц.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram в пятницу, 7 марта.
Правительство внесло изменения в пересечение границы
По его словам, расширяется перечень категорий, которые имеют право пересечь границу, в частности:
- те, кто имеют отсрочку и чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
- члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра), которым посмертно вручили звание Герой Украины.
"Это, конечно, хорошая новость, но я все еще отстаиваю позицию, что границы должны быть открыты для всех!" — добавил Гончаренко.
Нардеп также опубликовал фото к проекту постановления.
Напомним, в Одесской области гражданину Азербайджана запретили въезд в Украину на десять лет. Причиной стала попытка дать взятку пограничнику.
Также украинец пытался подкупить пограничника и организовать побег за границу для себя и своего товарища.
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