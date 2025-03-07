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Уряд дозволив виїзд за кордон ще двом категоріям осіб

7 березня 2025 16:47
Анастасія Писаненко - редактор
Уряд дозволив виїзд за кордон ще двом категоріям осіб
Прикордонник перевіряє документи у водія. Фото: ДПСУ
Анастасія Писаненко - редактор

 Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил перетинання держкордону громадянами України. Тепер це доступно ще двом категоріям осіб.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram у п'ятницю, 7 березня.

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 За його словами, розширюється перелік категорій, які мають право перетнути кордон, зокрема:

  • ті, хто мають відстрочку і чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій;
  • члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра), які посмертно вручили звання Герой України.

"Це, звісно, хороша новина, але я все ще відстоюю позицію, що кордони мають бути відкриті для всіх!" — додав Гончаренко.

Нардеп також опублікував фото до проєкту постанови.

Уряд дозволив виїзд за кордон ще двом категоріям осіб - фото 1
Проєкт постанови. Фото: Олексій Гончаренко
Уряд дозволив виїзд за кордон ще двом категоріям осіб - фото 2
Проєкт постанови. Фото: Олексій Гончаренко
Уряд дозволив виїзд за кордон ще двом категоріям осіб - фото 3
Проєкт постанови. Фото: Олексій Гончаренко
Уряд дозволив виїзд за кордон ще двом категоріям осіб - фото 4
Проєкт постанови. Фото: Олексій Гончаренко
Уряд дозволив виїзд за кордон ще двом категоріям осіб - фото 5
Проєкт постанови. Фото: Олексій Гончаренко

Нагадаємо, в Одеській області громадянину Азербайджану заборонили в'їзд в Україну на десять років. Причиною стала спроба дати хабар прикордоннику.

Також українець намагався підкупити прикордонника та організувати втечу за кордон для себе і свого товариша.

Олексій Гончаренко кордон українці мобілізація війна в Україні
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