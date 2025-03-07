Уряд дозволив виїзд за кордон ще двом категоріям осіб
Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил перетинання держкордону громадянами України. Тепер це доступно ще двом категоріям осіб.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram у п'ятницю, 7 березня.
Уряд вніс зміни до перетину кордону
За його словами, розширюється перелік категорій, які мають право перетнути кордон, зокрема:
- ті, хто мають відстрочку і чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій;
- члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра), які посмертно вручили звання Герой України.
"Це, звісно, хороша новина, але я все ще відстоюю позицію, що кордони мають бути відкриті для всіх!" — додав Гончаренко.
Нардеп також опублікував фото до проєкту постанови.
Нагадаємо, в Одеській області громадянину Азербайджану заборонили в'їзд в Україну на десять років. Причиною стала спроба дати хабар прикордоннику.
Також українець намагався підкупити прикордонника та організувати втечу за кордон для себе і свого товариша.
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