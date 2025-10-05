Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Уроженец Грузии уклонился от призыва — как его наказал суд

Уроженец Грузии уклонился от призыва — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 01:03
Уроженец Грузии проигнорировал повестку — что решил суд
Мужчине вручают повестку. Фото иллюстративное: кадр из видео

Уроженец Грузии, проживающий в Ужгороде, уклонился от военного призыва во время мобилизации. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом 30 сентября сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, военнообязанный в феврале 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к службе. После этого мужчине вручили боевую повестку. На следующий день он должен был прийти в Ужгородский РТЦК и СП, но проигнорировал это требование.

Ранее фигуранта уже судили за хранение марихуаны. На рассмотрении суда в отношении него находится еще один обвинительный акт.

Решение суда

Подсудимого признали виновным в уклонении от призыва по мобилизации (ст. 336 Уголовного кодекса Украины, —  Ред.). За содеянное он проведет три года в тюрьме. Пока приговор не вступит в законную силу, осужденный будет находиться в Закарпатском учреждении исполнения наказаний №9, не имея права выйти на свободу под залог.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить родителей, которые убили своего четырехлетнего сына. Злоумышленники более четырех суток подряд били мальчика руками, ногами и металлической трубой за то, что тот без разрешения взял со стола хлеб и печенье.

Также мы сообщали о приговоре двум спасателям, которые работали на оккупантов. Их приговорили к лишению свободы.

суд Грузия мобилизация военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации