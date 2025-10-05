Уроженец Грузии проигнорировал повестку — что решил суд

Мужчине вручают повестку. Фото иллюстративное: кадр из видео

Уроженец Грузии, проживающий в Ужгороде, уклонился от военного призыва во время мобилизации. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом 30 сентября сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, военнообязанный в феврале 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к службе. После этого мужчине вручили боевую повестку. На следующий день он должен был прийти в Ужгородский РТЦК и СП, но проигнорировал это требование.

Ранее фигуранта уже судили за хранение марихуаны. На рассмотрении суда в отношении него находится еще один обвинительный акт.

Решение суда

Подсудимого признали виновным в уклонении от призыва по мобилизации (ст. 336 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). За содеянное он проведет три года в тюрьме. Пока приговор не вступит в законную силу, осужденный будет находиться в Закарпатском учреждении исполнения наказаний №9, не имея права выйти на свободу под залог.

