Уродженець Грузії проігнорував повістку — що вирішив суд

Уродженець Грузії, який проживає в Ужгороді, ухилився від військового призову під час мобілізації. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 30 вересня повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, військовозобов'язаний у лютому 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. Після цього чоловіку вручили бойову повістку. Наступного дня він мав прийти до Ужгородського РТЦК та СП, але проігнорував цю вимогу.

Раніше фігуранта вже судили за зберігання марихуани. На розгляді суду відносно нього перебуває ще один обвинувальний акт.

Рішення суду

Підсудного визнали винним в ухиленні від призову під час мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене він проведе три роки у в'язниці. Доки вирок не набуде законної сили, засуджений перебуватиме в Закарпатській установі виконання покарань №9, не маючи права вийти на волю під заставу.

