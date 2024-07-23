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Все категории мужчин, которые не будут мобилизованы

23 июля 2024 19:56
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине, кого из мужчин не призывают
В территориальном центре комплектования. Фото: "Експерт"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Во время военного положения объявлена всеобщая мобилизация, но не все военнообязанные будут мобилизованы в ВСУ. Юристы перечислили список категорий, не подлежащих призыву в особый период.

Об этом рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

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Непригодны к военной службе

Согласно новому закону о мобилизации, не имеют права мобилизовать целый ряд категорий военнообязанных украинцев.

Прежде всего, мобилизации не подлежат граждане Украины, которые непригодны к военной службе и были исключены из военного учета.

Весь список причин для отсрочки

Кроме того, от мобилизации освобождаются по семейным и другим причинам.

Полный список категорий отсрочки от призыва:

  • лица, чей родной брат погиб на войне;
  • мужчины, имеющие ребенка до 18 лет, если второй родитель ребенка умер, лишенный родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим;
  • мужчины, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;
  • лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • воспитатели ребенка, больного тяжелыми заболеваниями;
  • лица, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • мужчины, имеющие на содержании ребенка, который до момента усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • мужчины, которые постоянно ухаживают за больной женой, ребенком или одним из своих родителей, или родителей жены (супруга) в случае, если родственник нуждается в постоянном уходе за заключением комиссии учреждения здравоохранения;
  • мужчины-опекуны лица, признанного судом недееспособным.

Напомним, адвокат Юрий Айвазян предупредил, что военнообязанные, имеющие бронирование от мобилизации, все же могут получить повестку от ТЦК. Это может произойти даже на следующий день по истечении срока отсрочки, если гражданин не оформит ее продление.

Также мы писали, что в ТЦК объяснили, чтобы получить отсрочку от мобилизации гражданину необходимо предоставить соответствующий пакет документов.

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