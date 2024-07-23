Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Усі категорії чоловіків, які не будуть мобілізовані arrow

Усі категорії чоловіків, які не будуть мобілізовані

23 липня 2024 19:56
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні, кого із чоловіків не призовуть
У територіальному центрі комплектування. Фото: "Експерт"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час воєнного стану оголошена загальна мобілізація, але не усі військовозобов’язані будуть мобілізовані до ЗСУ. Юристи перерахували список категорій, які не підлягають призову в особливий період.

Про це розповіла адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Читайте також:

Непридатні до військової служби

Згідно із новим законом про мобілізацію, не мають права мобілізувати цілу низку категорій військовозобов’язаних українців.

Перш за все, мобілізації не підлягають громадяни України, які є непридатними до військової служби та були виключені з військового обліку.

Увесь список причин для відстрочки

Крім того, від мобілізації звільняються з сімейних та інших причин.

Повний список категорій, які мають відстрочку від призову:

  • особи, чий рідний брат загинув на війні;
  • чоловіки, які мають дитину до 18 років, якщо другий з батьків дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти чи безвісно відсутнім;
  • чоловіки, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;
  • особи, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • вихователі дитини, хворої на тяжкі захворювання;
  • особи, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;
  • чоловіки, які мають на утриманні дитину, яка до моменту усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;
  • чоловіки, які постійно доглядають за хворою дружиною, дитиною чи одним зі своїх батьків, чи батьків дружини (чоловіка) у випадку, якщо родич потребує постійного догляду за висновком комісії закладу охорони здоров'я;
  • чоловіки-опікуни особи, визнаної судом недієздатною.

Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.

Також ми писали, що в ТЦК пояснили, щоб отримати відстрочку від мобілізації, громадянину необхідно надати відповідний пакет документів.

військовий облік мобілізація бронювання військовозобов'язані обмежено придатні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом