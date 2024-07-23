Мобілізація в Україні, кого із чоловіків не призовуть

Усі категорії чоловіків, які не будуть мобілізовані
Під час воєнного стану оголошена загальна мобілізація, але не усі військовозобов’язані будуть мобілізовані до ЗСУ. Юристи перерахували список категорій, які не підлягають призову в особливий період.
Про це розповіла адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.
Непридатні до військової служби
Згідно із новим законом про мобілізацію, не мають права мобілізувати цілу низку категорій військовозобов’язаних українців.
Перш за все, мобілізації не підлягають громадяни України, які є непридатними до військової служби та були виключені з військового обліку.
Увесь список причин для відстрочки
Крім того, від мобілізації звільняються з сімейних та інших причин.
Повний список категорій, які мають відстрочку від призову:
- особи, чий рідний брат загинув на війні;
- чоловіки, які мають дитину до 18 років, якщо другий з батьків дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти чи безвісно відсутнім;
- чоловіки, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;
- особи, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- вихователі дитини, хворої на тяжкі захворювання;
- особи, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;
- чоловіки, які мають на утриманні дитину, яка до моменту усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;
- чоловіки, які постійно доглядають за хворою дружиною, дитиною чи одним зі своїх батьків, чи батьків дружини (чоловіка) у випадку, якщо родич потребує постійного догляду за висновком комісії закладу охорони здоров'я;
- чоловіки-опікуни особи, визнаної судом недієздатною.
Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.
Також ми писали, що в ТЦК пояснили, щоб отримати відстрочку від мобілізації, громадянину необхідно надати відповідний пакет документів.
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