Мобілізація в Україні, кого із чоловіків не призовуть

У територіальному центрі комплектування. Фото: "Експерт"

Під час воєнного стану оголошена загальна мобілізація, але не усі військовозобов’язані будуть мобілізовані до ЗСУ. Юристи перерахували список категорій, які не підлягають призову в особливий період.

Про це розповіла адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

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Непридатні до військової служби

Згідно із новим законом про мобілізацію, не мають права мобілізувати цілу низку категорій військовозобов’язаних українців.

Перш за все, мобілізації не підлягають громадяни України, які є непридатними до військової служби та були виключені з військового обліку.

Увесь список причин для відстрочки

Крім того, від мобілізації звільняються з сімейних та інших причин.

Повний список категорій, які мають відстрочку від призову:

особи, чий рідний брат загинув на війні;

чоловіки, які мають дитину до 18 років, якщо другий з батьків дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти чи безвісно відсутнім;

чоловіки, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;

особи, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

вихователі дитини, хворої на тяжкі захворювання;

особи, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки, які мають на утриманні дитину, яка до моменту усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

чоловіки, які постійно доглядають за хворою дружиною, дитиною чи одним зі своїх батьків, чи батьків дружини (чоловіка) у випадку, якщо родич потребує постійного догляду за висновком комісії закладу охорони здоров'я;

чоловіки-опікуни особи, визнаної судом недієздатною.

Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.

Також ми писали, що в ТЦК пояснили, щоб отримати відстрочку від мобілізації, громадянину необхідно надати відповідний пакет документів.