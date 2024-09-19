Отсрочка для усыновителей - дает ли это право на отсрочку от армии во время войны

Человек с несовершеннолетним ребенком. Фото: prikhodko.com.ua

Гражданин, усыновивший несовершеннолетнего ребенка, лишенного родительской опеки, или сироту, имеет право на отсрочку от мобилизации . Для оформления отсрочки он должен предоставить в ТЦК вместе с заявлением два документа — статус ребенка-сироты и факт его усыновления.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка от мобилизации может предоставляться гражданам в определенных семейных обстоятельствах.

В частности, если военнообязанный гражданин является приемным отцом несовершеннолетнего ребенка, лишенного родительской опеки или сироты, он может получить отсрочку от призыва.

Какие документы нужно предоставить в ТЦК

Для этого гражданин должен предоставить в территориальный центр комплектования два документа, удостоверяющих факт наличия правомерного основания для предоставления отсрочки от мобилизации.

Во-первых, нужно будет подтвердить статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Для этого предоставляется выписка из решения районной, городской госадминистрации (военной администрации), исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае его образования) совета о предоставлении ребенку этого статуса.

Во-вторых, ТЦК требует в такой ситуации решения суда об усыновлении этого ребенка.