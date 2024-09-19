Відстрочка для усиновлювачів - чи дає це право на відстрочку від армії під час війни

Чоловік з неповнолітньою дитиною. Фото: prikhodko.com.ua

Громадянин, який усиновив неповнолітню дитину, позбавлену батьківської опіки, чи сироту, має право на відстрочку від мобілізації. Для оформлення відстрочки він має надати до ТЦК разом із заявою два документи — про статус дитини-сироти та про факт її усиновлення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка від мобілізації може надаватися громадянам за певних сімейних обставин.

Зокрема, якщо військовозобов’язаний громадянин є прийомним батьком неповнолітньої дитини, позбавленої батьківської опіки чи сироти, то він може отримати відстрочку від призову.

Які документи потрібно надати в ТЦК

Для цього громадянин повинен надати до територіального центру комплектування два документи, які засвідчать факт наявності правомірної підстави для надання відстрочки від мобілізації.

По-перше, потрібно буде підтвердити статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Для цього надається витяг із рішення районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про надання дитині цього статусу.

По-друге, ТЦК вимагає у такій ситуації рішення суду про усиновлення цієї дитини.