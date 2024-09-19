Відстрочка для усиновлювачів - чи дає це право на відстрочку від армії під час війни

Усиновлення сироти — чи дає це право на відстрочку
Громадянин, який усиновив неповнолітню дитину, позбавлену батьківської опіки, чи сироту, має право на відстрочку від мобілізації. Для оформлення відстрочки він має надати до ТЦК разом із заявою два документи — про статус дитини-сироти та про факт її усиновлення.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка для усиновителя сироти
Відстрочка від мобілізації може надаватися громадянам за певних сімейних обставин.
Зокрема, якщо військовозобов’язаний громадянин є прийомним батьком неповнолітньої дитини, позбавленої батьківської опіки чи сироти, то він може отримати відстрочку від призову.
Які документи потрібно надати в ТЦК
Для цього громадянин повинен надати до територіального центру комплектування два документи, які засвідчать факт наявності правомірної підстави для надання відстрочки від мобілізації.
По-перше, потрібно буде підтвердити статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Для цього надається витяг із рішення районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про надання дитині цього статусу.
По-друге, ТЦК вимагає у такій ситуації рішення суду про усиновлення цієї дитини.
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