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Устный отказ от ВВК — какое наказание ждет военного

28 августа 2024 21:04
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отказ от прохождения ВВК – что грозит военнообязанному
Военно-врачебная комиссия. Фото: "Апостроф"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин может отказаться от прохождения военно-врачебной комиссии, если направление на ВВК было сделано в устной форме. Тогда отказ вообще не считается нарушением закона, а значит человека не могут привлечь к административной ответственности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан.

При обновлении и уточнении военно-учетных данных часть военнообязанных может быть направлена на военно-врачебные комиссии (ВВК).

Когда отказ от ВВК не нарушает закон

Но для того, чтобы направить гражданина на ВВК, ему должны вручить соответствующую повестку, законно оформленную.

Если же направление на военно-врачебную комиссию было озвучено в устной форме — такой шаг считается незаконным, и отказ от ВВК в такой ситуации не является нарушением закона.

"Если мужчине не вручили повестку или направление на ВВК и не был составлен Акт отказа от повестки, то устный отказ нигде не зафиксирован", — подчеркнул Владислав Дерий.

В такой ситуации военнообязанные не имеют права привлечь к административной ответственности.

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