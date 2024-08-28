Відмова від проходження ВЛК – що загрожує військовозобовязаному

Військово-лікарська комісія. Фото: "Апостроф"

Військовозобов'язаний громадянин може відмовитися від проходження військово-лікарської комісії, якщо направлення на ВЛК було зроблене в усній формі. Тоді відмова взагалі не вважається порушенням закону, а значить, людину не можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Мобілізація через військово-лікарські комісії

В Україні триває процес загальної мобілізації військовозобов’язаних громадян.

Під час оновлення та уточнення військово-облікових даних частина військовозобов’язаних може бути направлена на військово-лікарські комісії (ВЛК).

Коли відмова від ВЛК не порушує закон

Та для того, аби направити громадянина на ВЛК, йому мають вручити відповідну повістку, законно оформлену.

Якщо ж направлення на військово-лікарську комісію було озвучене в усній формі — такий крок вважається незаконним, і відмова від ВЛК у такій ситуації не є порушенням закону.

"Якщо чоловіку не вручили повістку або направлення на ВЛК і не було складено Акту відмови від повістки, то усна відмова ніде не зафіксована", — підкреслив Владислав Дерій.

У такій ситуації військовозобов’язаного не мають права притягнути до адміністративної відповідальності.