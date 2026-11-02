Проверка зрения у мужчины. Фото: УНИАН

В Украине обновили правила для экспертных комиссий, пришедших на смену ликвидированным МСЭК. Согласно постановлению правительства № 1359, врач лишится права работать в комиссии, если допустит 25 ошибок при назначении инвалидности. Кроме того, медицинские учреждения обязаны публиковать списки специалистов.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает Новини.LIVE.

Реклама

Новые правила вместо МСЭК

В конце 2024 года система медико-социальных экспертных комиссий окончательно прекратила свою работу. Вместо нее заработал другой нормативный механизм — экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека (ЭКОПФО). Кабинет Министров принял постановление № 1359, которым детализировал порядок работы этих команд, защитил права тяжелобольных пациентов и ввел персональную ответственность для специалистов.

Главным нововведением правительственного документа стало введение жестких санкций для тех, кто непосредственно принимает решения о праве человека на инвалидность. Если в течение одного календарного года по результатам проверок обоснованности или в результате обжалования будет отменено или изменено 25 решений, причастного медика отстранят от работы. Во внимание будут приниматься исключительно те заключения, которые конкретный врач лично поддержал во время голосования в коллегии.

При этом будут учитываться не все отмены подряд, а только те, где зафиксированы явные нарушения. В этот перечень входят: безосновательное установление инвалидности, необоснованный отказ в её назначении, неправильно определённая группа, некорректная степень утраты профессиональной трудоспособности, а также ошибочно установленный срок инвалидности.

Читайте также:

Последствия для нарушителей-врачей

Если эксперты зафиксируют наличие таких оснований, специалиста оперативно накажут. Врача в течение пяти рабочих дней внесут в специальный перечень лиц, которым запрещено проводить оценку повседневного функционирования.

Однако чиновники подчеркивают, что такое наказание не означает автоматического лишения специалиста права на медицинскую практику в целом.

Постановление № 1359 также уточняет требования к прозрачности работы экспертных команд. Отныне списки врачей, входящих в их состав, и профили самих команд утверждает руководитель медицинского учреждения. Эту информацию обязательно вносят в электронную систему и обновляют не реже одного раза в год.

Если состав медиков или профили команд изменяются, больница должна оперативно опубликовать эти данные на своем официальном сайте. При этом врачебная тайна остается неприкосновенной. Согласно изменениям в постановлении № 835, в открытый доступ будет попадать только обезличенная агрегированная информация, без разглашения персональных данных пациентов.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине усиливают контроль за качеством медицинских осмотров военнообязанных и обоснованностью решений военно-врачебных комиссий. Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый подписал приказ о введении регулярного мониторинга работы ВЛК при ТЦК и СП, чтобы предотвратить коррупционные злоупотребления и не допустить мобилизации людей, которые по состоянию здоровья непригодны к службе.

В то же время военнослужащие не имеют права самостоятельно выбирать гражданские медицинские учреждения для стационарного лечения или операций. Кировоградский окружной административный суд подтвердил правомерность действий командования, которое отказало бойцу в направлении в гражданскую больницу и потребовало его возвращения в подразделение.