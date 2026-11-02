Перевірка стану зору у чоловіка. Фото: УНІАН

В Україні оновили правила для експертних команд, які прийшли на зміну ліквідованим МСЕК. Згідно з урядовою постановою № 1359, лікар втратить право працювати в комісії, якщо допустить 25 помилок під час призначення інвалідності. Крім того, медзаклади зобов'язали публікувати списки фахівців.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає Новини.LIVE.

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Нові правила замість МСЕК

Наприкінці 2024 року система медико-соціальних експертних комісій остаточно припинила свою роботу. Замість неї запрацював інший нормативний механізм — експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1359, якою деталізував порядок роботи цих команд, захистив права важкохворих пацієнтів та запровадив персональну відповідальність для фахівців.

Головною новацією урядового документа стало введення жорстких санкцій для тих, хто безпосередньо ухвалює рішення про право людини на інвалідність. Якщо протягом одного календарного року за результатами перевірок обґрунтованості або через механізм оскарження буде скасовано чи змінено 25 рішень, причетного медика усунуть від роботи. До уваги братимуть виключно ті висновки, які конкретний лікар особисто підтримав під час голосування команди.

При цьому враховуватимуться не всі скасування поспіль, а лише ті, де зафіксовані чіткі порушення. До цього переліку входить: безпідставне встановлення інвалідності, необґрунтована відмова у її призначенні, неправильно визначена група, некоректний ступінь втрати професійної працездатності, а також помилково встановлений строк інвалідності.

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Наслідки для порушників-лікарів

Якщо експерти зафіксують наявність таких підстав, фахівця оперативно покарають. Лікаря протягом п'яти робочих днів внесуть до спеціального переліку осіб, яким заборонено проводити оцінювання повсякденного функціонування.

Проте урядовці наголошують, що таке покарання не означає автоматичного позбавлення фахівця права на медичну практику загалом.

Постанова № 1359 також уточнює вимоги до прозорості роботи експертних команд. Відтепер списки лікарів, які входять до їхнього складу, та профілі самих команд затверджує керівник закладу охорони здоров'я. Цю інформацію обов'язково вносять до електронної системи та оновлюють щонайменше раз на рік.

Якщо склад медиків або профілі команд змінюються, лікарня повинна оперативно опублікувати ці дані на своєму офіційному вебсайті. Водночас медична таємниця залишається недоторканною. Згідно зі змінами до постанови № 835, у відкритий доступ потраплятиме лише знеособлена агрегована інформація, без розголошення персональних даних пацієнтів.

Новини.LIVE інформували, що в Україні посилюють контроль за якістю медичних оглядів військовозобов'язаних та обґрунтованістю рішень військово-лікарських комісій. Головком ЗСУ Михайло Драпатий підписав наказ про запровадження регулярного моніторингу роботи ВЛК при ТЦК та СП, щоб запобігти корупційним зловживанням і не допустити мобілізації людей, які за станом здоров'я непридатні до служби.

Водночас військовослужбовці не мають права самостійно обирати цивільні медзаклади для стаціонарного лікування чи операцій. Кіровоградський окружний адмінсуд підтвердив правомірність дій командування, яке відмовило бійцю у направленні до цивільної лікарні та вимагало його повернення до підрозділу.