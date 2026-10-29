Сотрудник ТЦК беседует с мужчиной. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Восстанавливать утерянные временные удостоверения или военные билеты старого образца больше не нужно. Если ваши данные в "Обереге" актуальны, государство признает электронную выписку полноценным документом. Исключение из правил в случаях утери документов оставили только для сотрудников СБУ и разведывательных ведомств, ведь они до сих пор используют бумажные версии.

Об этом сообщила юрист Ольга Губская, передает Новини.LIVE.

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"Резерв+" выдает ошибку при генерации электронной выписки

Иногда приложение "Резерв+" не может сформировать необходимую выписку. В таких ситуациях первоочередной задачей является поиск причины сбоя. Проблема может возникнуть из-за отсутствия записи в самом реестре, наличия неполных или ошибочных персональных данных или же из-за обычных технических неполадок.

Также отсутствие документа часто сигнализирует о том, что статус учета человека требует немедленного уточнения. Некоторые из этих ошибок легко исправляются прямо в приложении, однако в случаях отсутствия информации или расхождений между базами данных все же придется посетить свой ТЦК и СП.

Кто до сих пор должен носить с собой документы-книжечку

Переход на электронный формат касается подавляющего большинства граждан, закрепленных за обычными военкоматами. Однако постановление правительства № 559 предусматривает четкие исключения.

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Для кадрового состава Службы безопасности Украины, а также для сотрудников разведывательных органов действуют другие нормативные правила. Эти категории обязаны иметь военно-учетный документ, изготовленный на специальном защищенном бланке, поэтому цифровое приложение пока не может заменить им бумажные документы.

Для чего нужен военно-учетный документ

Военно-учетный документ требуется при устройстве на работу, поступлении в учебные заведения, при общении с патрулями полиции, пограничниками и представителями ТЦК. Кроме того, он необходим для пересечения государственной границы и ряда консульских процедур за рубежом.

Стоит отметить, что в июне 2026 года правила проверок для работодателей и приемных комиссий существенно изменились. Отныне при трудоустройстве или зачислении на обучение кадровики проверяют актуальный электронный документ, который должен быть сгенерирован не ранее чем за 72 часа до момента подачи.

Новини.LIVE ранее сообщали о том, что действие мобилизационных мер и военного положения продлили до конца января 2027 года, поэтому гражданам с действующей отсрочкой придется пройти процедуру ее продления.

Вместе с тем норма о том, что до 25 лет в армию не забирают, действует далеко не для всех. Из-за правовых нюансов призыва вполне законно подлежат призыву и юноши от 18 до 24 лет. Если у юноши есть статус военнообязанного, полученный в связи с обучением на военной кафедре, службой в полиции или других структурах, либо прежняя запись об "ограниченной годности", то возрастной порог защиты больше не действует.