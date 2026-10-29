Працівник ТЦК спілкується з чоловіком. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Відновлювати втрачені тимчасові посвідчення або військові квитки старого зразка більше не треба. Якщо ваші дані в "Оберезі" актуальні, держава визнає електронний витяг повноцінним документом. Виняток з правил у випадках втрати документів залишили лише для співробітників СБУ та розвідувальних відомств, адже вони досі використовують паперові версії.

Про це повідомила юристка Ольга Губська, передає Новини.LIVE.

Реклама

Резерв+ видає помилку при генерації е-ВОД

Іноді застосунок "Резерв+" не може сформувати необхідний витяг. У таких ситуаціях першочерговим завданням є пошук причини збою. Проблема може виникнути через відсутність запису в самому реєстрі, наявності неповних чи хибних персональних даних або ж у звичайних технічних несправностях.

Також відсутність документа часто сигналізує про те, що статус обліку людини потребує негайного уточнення. Деякі з цих помилок легко виправляються прямо в застосунку, проте у випадках відсутності інформації чи розбіжностей між базами даних усе ж доведеться відвідати свій ТЦК та СП.

Хто має досі носити документи-книжечку

Перехід на електронний формат стосується переважної більшості громадян, які закріплені за звичайними військкоматами. Проте урядова постанова №559 прописує чіткі винятки.

Читайте також:

Для кадрового складу Служби безпеки України, а також для співробітників розвідувальних органів діють інші нормативні правила. Ці категорії зобов'язані мати військово-обліковий документ, виготовлений на спеціальному захищеному бланку, тому цифровий застосунок поки що не може замінити їм фізичні папери.

Для чого потрібен військово-обліковий документ

Військово-обліковий документ вимагають під час оформлення на роботу, вступу до закладів освіти, при спілкуванні з патрулями поліції, прикордонниками та представниками ТЦК. Крім того, він необхідний для перетину державного кордону та низки консульських процедур за кордоном.

Варто зазначити, що у червні 2026 року правила перевірок для роботодавців та приймальних комісій суттєво змінилися. Відтепер при працевлаштуванні чи зарахуванні на навчання кадровики перевіряють актуальний електронний документ, який має бути згенерований не раніше ніж за 72 години до моменту подачі.

Новини.LIVE інформували раніше про те, що дію мобілізаційних заходів та воєнного стану продовжили до кінця січня 2027 року, тож громадянам із чинною бронею доведеться пройти процедуру її поновлення.

Разом із тим норма про те, що до 25 років в армію не забирають, діє далеко не для всіх. Через правові нюанси призову цілком законно підлягають і юнаки від 18 до 24 років. Якщо у юнака статус військовозобов'язаного, який він має через навчання на військовій кафедрі, службу в поліції чи інших структурах або колишній запис про "обмежену придатність", то віковий поріг захисту більше не спрацьовує.