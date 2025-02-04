Увольнение из ВСУ по уходу за совершеннолетним ребенком - правила

Содержание совершеннолетнего ребенка — можно ли уволиться из ВСУ
Уволиться из рядов Вооруженных сил Украины можно для ухода за близкими родственниками. В частности, военнослужащий имеет право уволиться, если у него на иждивении находится совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Когда военный может уволиться из ВСУ
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право уволиться при наличии ряда законных оснований.
Одним из оснований является необходимость постоянного ухода за близкими родственниками, которые нуждаются в этом по медицинским показаниям.
Увольнение из-за ребенка с инвалидностью
Так, военнослужащий имеет право уволиться из рядов Вооруженных сил Украины, если он имеет совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
Увольнение по причине содержания совершеннолетнего ребенка возможно при условии, что у него признали инвалидность I или II группы.
Инвалидность III группы не предоставляет военному такого права.
Напомним, мы ранее писали о том, кто из военных может уволиться из ВСУ уже сейчас.
Также мы сообщали о том, какие причины увольнения из ВСУ действуют во время войны.
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