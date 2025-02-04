Увольнение из ВСУ по уходу за совершеннолетним ребенком - правила

Военнослужащий ВСУ. Фото: "АрмияInform"

Уволиться из рядов Вооруженных сил Украины можно для ухода за близкими родственниками. В частности, военнослужащий имеет право уволиться, если у него на иждивении находится совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право уволиться при наличии ряда законных оснований.

Одним из оснований является необходимость постоянного ухода за близкими родственниками, которые нуждаются в этом по медицинским показаниям.

Увольнение из-за ребенка с инвалидностью

Так, военнослужащий имеет право уволиться из рядов Вооруженных сил Украины, если он имеет совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Увольнение по причине содержания совершеннолетнего ребенка возможно при условии, что у него признали инвалидность I или II группы.

Инвалидность III группы не предоставляет военному такого права.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военных может уволиться из ВСУ уже сейчас.

Также мы сообщали о том, какие причины увольнения из ВСУ действуют во время войны.