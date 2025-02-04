Звільнення із ЗСУ для догляду за повнолітньою дитиною - правила

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: "АрміяInform"

Звільнитися з лав Збройних сил України можна для догляду за близькими родичами. Зокрема, військовослужбовець має право звільнитися, якщо у нього на утриманні перебуває повнолітня дитина з І чи ІІ групою інвалідності.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право звільнитися за наявності низки законних підстав.

Однією із підстав є необхідність постійного догляду за близькими родичами, які потребують цього за медичними показниками.

Звільнення через дитину з інвалідністю

Так, військовослужбовець має право звільнитися з лав Збройних сил України, якщо він має повнолітню дитину з інвалідністю.

Звільнення з причини утримання повнолітньої дитини є можливим за умови, що у неї визнали інвалідність І чи ІІ групи.

Інвалідність ІІІ групи не надає військовому такого права.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військових може звільнитися з ЗСУ вже зараз.

Також ми повідомляли про те, які причини звільнення із ЗСУ є чинними під час війни.