Звільнення із ЗСУ для догляду за повнолітньою дитиною - правила

Утримання повнолітньої дитини — чи можна звільнитися із ЗСУ
Звільнитися з лав Збройних сил України можна для догляду за близькими родичами. Зокрема, військовослужбовець має право звільнитися, якщо у нього на утриманні перебуває повнолітня дитина з І чи ІІ групою інвалідності.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Коли військовий може звільнитися із ЗСУ
Військовослужбовці Збройних сил України мають право звільнитися за наявності низки законних підстав.
Однією із підстав є необхідність постійного догляду за близькими родичами, які потребують цього за медичними показниками.
Звільнення через дитину з інвалідністю
Так, військовослужбовець має право звільнитися з лав Збройних сил України, якщо він має повнолітню дитину з інвалідністю.
Звільнення з причини утримання повнолітньої дитини є можливим за умови, що у неї визнали інвалідність І чи ІІ групи.
Інвалідність ІІІ групи не надає військовому такого права.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військових може звільнитися з ЗСУ вже зараз.
Також ми повідомляли про те, які причини звільнення із ЗСУ є чинними під час війни.
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