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Главная Мобилизация Уведомления о повестке в Резерв+: могут наказать за игнор

Уведомления о повестке в Резерв+: могут наказать за игнор

Ua ru
7 октября 2026 22:50
Повестки в Резерв+: имеет ли юридическую силу уведомление в приложении
Применение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Цифровые уведомления о почтовых повестках в приложении "Резерв+" не имеют юридической силы и не считаются официальным вручением вызова. Функция исключительно информационная, сами push-уведомления подключаются добровольно, а вот правовые последствия за игнорирование правил военного учета наступают только за проигнорированную бумажную повестку.

Об этом сообщила адвокат Виолета Монастырская, передает Новини.LIVE.

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Какое значение имеют уведомления в Резерв+

С начала 2026 года в работе приложения "Резерв+" появилась новая опция. Сервис информирует пользователей о отправке бумажных повесток от ТЦК и СП заказными письмами через "Укрпочту".

Как объяснила двукатка Виолета Монастырская, это уведомление поступает еще до фактического вручения письма почтальоном и содержит базовые детали, сам факт отправления, а также точную дату и время, когда военнообязанному предстоит явиться в территориальный центр. Впрочем, отмечает юрист, подобные сообщения носят исключительно справочный характер и никоим образом не приравниваются к официальному вручению вызова.

Могут ли выписать штраф за проигнорированное уведомление в Резерв+

Нововведение работает чисто по желанию гражданина и не активируется автоматически. Пользователь может самостоятельно включить или отключить эту функцию в меню настроек программы. Соответственно, как получение сообщения на экран смартфона, так и его полное игнорирование не порождают никаких юридических обязанностей или штрафных санкций.

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Юридические последствия наступают исключительно в случае получения или неполучения реального бумажного документа, составленного в соответствии с требованиями действующего законодательства и врученного в четко установленном законом порядке.

Какие еще уведомления может отправить Резерв+

Приложение "Резерв+" может посылать уведомления об отправке бумажной повестки, получении электронного направления на прохождение военно-врачебной комиссии, а также фиксации отсрочки или бронирования.

Кроме того, пользователи оперативно узнают об обновлении своего Резерв ID, изменении или получении персональных сведений, нарушении правил военного учета, наложены штрафы и объявления или снятия со статуса розыска.

Новини.LIVE информировали ранее о том, что реестр "Оберег" с 11 сентября автоматически списывает с военного учета граждан, достигших предельного возраста 60 или 65 лет. Впрочем, такое снятие не аннулирует накопленные ранее правонарушения .

Военнообязанные имеют право подавать документы на отсрочку через ЦНАП даже при наличии статуса в розыске или несвоевременно вклеенного фото в паспорте старого образца. Для этого подойдет распечатанный документ из "Дія". В то же время, сам розыск автоматически не отменяется, поэтому урегулировать этот статус придется отдельно при прямом взаимодействии с ТЦК.

Параллельно бизнесу рекомендуют срочно провести аудит кадровых бумаг, чтобы не попасть под штрафные санкции ТЦК и СП. В период мобилизации предприятия обязаны вести полный пакет учетной документации на работников и своевременно отчитываться в военкоматы о принятии, переводе или увольнении военнообязанного персонала.

военный учет мобилизация повестки электронные повестки Резерв+
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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