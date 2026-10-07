Повістки в Резерв+: чи має юридичну силу сповіщення у додатку

Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Цифрові сповіщення про поштові повістки в застосунку "Резерв+" не мають юридичної сили та не вважаються офіційним врученням виклику. Функція є виключно інформаційною, самі push-сповіщення підключаються добровільно, а от правові наслідки за ігнорування правил військового обліку настають лише за проігноровану паперову повістку.

Про це повідомила адвокатка Віолета Монастирська, передає Новини.LIVE.

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Яке значення мають сповіщення в Резерв+

З початку 2026 року в роботі застосунку "Резерв+" з'явилася нова опція. Сервіс інформує користувачів про надсилання паперових повісток від ТЦК та СП рекомендованими листами через "Укрпошту".

Як пояснила двокатка Віолета Монастирська, це сповіщення надходить ще до фактичного вручення листа поштарем та містить базові деталі, сам факт відправлення, а також точну дату й час, коли військовозобов'язаному належить з'явитися до територіального центру. Утім, наголошує юристка, подібні повідомлення мають виключно довідковий характер і жодним чином не прирівнюються до офіційного вручення виклику.

Чи можуть виписати штраф за проігнороване сповіщення в Резерв+

Нововведення працює суто за бажанням громадянина і не активується автоматично. Користувач може самостійно увімкнути або вимкнути цю функцію у меню налаштувань програми. Відповідно, як саме отримання повідомлення на екран смартфона, так і його повне ігнорування не породжують жодних юридичних обов'язків чи штрафних санкцій.

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Юридичні наслідки настають виключно у разі отримання або неотримання реального паперового документа, складеного згідно з вимогами чинного законодавства та врученого у чітко встановленому законом порядку.

Які ще сповіщення може надіслати Резерв+

Застосунок "Резерв+" може надсилати сповіщення про відправку паперової повістки, отримання електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії, а також фіксації відстрочки чи бронювання.

Крім того, користувачі оперативно дізнаються про оновлення свого Резерв ID, зміну або отримання персональних відомостей, порушення правил військового обліку, накладені штрафи та оголошення або зняття зі статусу розшуку.

Новини.LIVE інформували раніше про те, що реєстр "Оберіг" з 11 вересня автоматично списує з військового обліку громадян, які досягли граничного віку 60 або 65 років. Утім, таке зняття не анулює накопичені раніше правопорушення.

Військовозобов'язані мають право подавати документи на відстрочку через ЦНАП навіть за наявності статусу в розшуку чи невчасно вклеєного фото у паспорті старого зразка. Для цього підійде роздрукований витяг із "Дії". Водночас сам розшук автоматично не скасовується, тому врегулювати цей статус доведеться окремо під час прямої взаємодії з ТЦК.

Паралельно бізнесу радять терміново провести аудит кадрових паперів, аби не потрапити під штрафні санкції ТЦК та СП. У період мобілізації підприємства зобов'язані вести повний пакет облікової документації на працівників та своєчасно звітувати до військкоматів про будь-які прийняття, переведення чи звільнення військовозобов'язаного персоналу.