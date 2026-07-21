Уволиться со службы, чтобы ухаживать за женой: юрист назвал два законных основания

Увольнение с военной службы. Коллаж: Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Если жена военнослужащего нуждается в постоянном уходе, то у него есть возможность уволиться со службы по семейным обстоятельствам. Но для этого недостаточно одного лишь медицинского заключения о состоянии здоровья жены. Важную роль играет то, какая именно инвалидность у женщины и могут ли за ней ухаживать другие родственники.

Об этом рассказал адвокат Сергей Рогозин, передает Новини.LIVE.

Увольнение со службы для ухода за женой

По словам адвоката, уволиться с военной службы по семейным обстоятельствам для ухода за женой можно по двум законным основаниям.

Первое — необходимость осуществлять постоянный уход за женой, имеющей инвалидность первой или второй группы.

Второе — необходимость осуществлять постоянный уход за женой, имеющей инвалидность третьей группы.

Однако, по словам адвоката, одного медицинского заключения недостаточно. Заключение по форме №080-4/о является важным доказательством, однако само по себе оно далеко не всегда дает право на увольнение с военной службы.

Существенно повышает шансы на положительное решение вопроса именно наличие инвалидности второй и первой группы, поэтому можно рассмотреть конкретный медицинский случай и оценить возможность установления определенной группы инвалидности.

Повлияет ли наличие родственников на освобождение от службы

Наличие других родственников само по себе не является основанием для отказа в освобождении от службы. Однако каждое дело и каждая семья имеют свои особенности. Поэтому будут анализироваться все медицинские и юридические документы.

Напомним, что Кабмин обновил правила отсрочки от мобилизации. Теперь военнослужащие без препятствий могут менять основание для отсрочки, они будут защищены от призыва во время рассмотрения документов.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что, по данным Министерства обороны Украины, 90% отсрочек продлеваются автоматически. Правда, есть одно условие — основание для отсрочки должно быть действительным.