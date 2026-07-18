Відстрочки від мобілізації - понад 90% продовжуються автоматично

Застосунок "Резерв+", де потрібно контролювати автоматичне продовження відстрочки. Фото: Новини.LIVE

В Україні розпочалося чергове продовження відстрочок від мобілізації. Понад 90% з них можуть бути продовжені автоматично, без будь-яких додаткових дій з боку громадян.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Що відомо про автоматичне продовження відстрочок

У міністерстві зазначили, що якщо підстава залишається чинною і підтверджується в державних реєстрах, тоді строк відстрочки оновиться автоматично. Документ продовжують до завершення строку проведення мобілізації, але не довше, ніж зберігається законна підстава для відстрочки.

"Автоматичне продовження працює незалежно від того, як людина оформила відстрочку: онлайн у "Резерв+" чи через ЦНАП. Сам застосунок не продовжує відстрочки — він показує актуальну інформацію з державного реєстру", — йдеться у повідомленні.

У разі, якщо документ не оновився, тоді треба звернутися до ЦНАП. Зокрема, це може бути у тому випадку, якщо в державних реєстрах бракує інформації, є помилки або дані не оновлені.

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Станом на зараз автоматичне продовження відстрочок працює для 22 категорій громадян. Серед них:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;

опікуни людини, яку визнано недієздатною;

люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи;

люди, які мають батька, матір або когось із батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи;

люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю;

жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину;

студенти та аспіранти.

Працівники закладів вищої та професійної освіти;

вчителі закладів загальної середньої освіти;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану;

родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

люди, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військовослужбовці, звільнені з полону;

люди, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби у віці від 18 до 25 років.

"Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, щоб з’ясувати, чи зберігається підстава для відстрочки. Якщо все гаразд, термін відстрочки оновиться. Користувачі "Резерв+" отримають сповіщення, а актуальну дату можна буде побачити в розширених даних електронного військово-облікового документа", — зазначили у Міноборони.

Також у відомстві додали, що оформити нову відстрочку у застосунку "Резерв+" можуть наразі 11 категорій громадян. Серед них:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

люди, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

жінки і чоловіки військовослужбовців, які мають дитину;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти та аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти.

Резюмуючи у Міноборони поінформували, що перелік відстрочок, які можна оформити онлайн, з часом буде розширюватись.

Як повідомляли Новини.LIVE, батько, який самостійно виховує неповнолітню дитину, має право на відстрочку. Однак після досягнення дитиною 18-річчя відстрочка анулюється.

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