Какие документы необходимы для увольнения в связи с уходом за родственником с инвалидностью

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие часто сталкиваются с отказами в увольнении из ВСУ для ухода за бабушкой или дедушкой с инвалидностью II группы, даже если все остальные родственники находятся за границей или являются пенсионерами. Юристы советуют обжаловать такие решения командования в судах и как можно подробнее предоставить доказательства фактической невозможности других родственников оказывать помощь.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Как доказать командиру, что только вы можете осуществлять уход за родственником

Желание военнослужащего расторгнуть контракт, чтобы ухаживать за дедушкой или бабушкой с инвалидностью II группы, обычно наталкивается на серьезные проблемы с бюрократией, если в семье есть другие живые родственники.

Даже если эти люди годами проживают в других странах или имеют проблемы со здоровьем, армейское руководство в большинстве случаев отказывает в демобилизации. Как объясняет юрист Владислав Дерий на примере конкретной семьи, где сын дедушки имеет вид на жительство на Кипре, внучка живет в Швейцарии, а в Украине остаются 60-летняя дочь и внук с третьей группой инвалидности, воинские части руководствуются исключительно сухими нормами.

"Буду с вами откровенен: исходя из действующего законодательства, вам, скорее всего, откажут в увольнении с военной службы при описанных обстоятельствах. Однако у вас есть высокие шансы обжаловать отказ в судебном порядке", — отмечает правозащитник.

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Процедура увольнения во время военного положения основывается на требованиях статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Документ четко определяет, что покинуть службу ради члена семьи второй степени родства можно только тогда, когда родственники первой (родители, супруга, дети) и второй (братья, сестры, внуки) степеней полностью отсутствуют. Другой допустимый вариант возможен, если имеется заключение МСЭК или ЛКК, подтверждающее, что абсолютно все эти люди сами нуждаются в постоянном уходе.

Остальные родственники давно уехали за границу

Член семьи считается отсутствующим только в случаях официально зафиксированной смерти, признания судом без вести отсутствующим или лишения родительских прав. Юрист отмечает, что военные части иначе смотрят на миграцию.

"В их понимании физическое отсутствие или проживание в другой стране не отменяет юридического статуса родственника и его обязанности заботиться о родителях или дедушках", — отметил правовед.

Возраст и имеющиеся заболевания родственников, оставшихся в Украине, также не будут учитываться без специальных медицинских справок. Наличие у 60-летней дочери дедушки пенсионного удостоверения не является аргументом, ведь закон не содержит понятия общей нетрудоспособности по возрасту для этой нормы, а требует официального заключения врачей о ее личной потребности в посторонней помощи. То же самое касается внука с третьей группой инвалидности. Поскольку эта группа преимущественно считается трудоспособной, без свежего заключения МСЭК или ЛКК о необходимости ухода такой родственник автоматически блокирует право военнослужащего на увольнение.

Каковы шансы добиться увольнения из ВСУ через суд

Административные суды всё чаще руководствуются принципом «реальной возможности», анализируя способность родственников фактически и физически помогать лицу с инвалидностью. В таких делах, по словам юриста, суд встает на сторону военнослужащих и отмечает, что отсутствие других членов семьи первой или второй степени родства такого лица означает реальное отсутствие таких лиц, которые фактически могли бы осуществлять постоянный уход за лицом с инвалидностью, нуждающимся в этом.

Соответственно, если родственники юридически существуют, но объективно не могут выполнять эти обязанности из-за пребывания за границей, в плену, в тюрьме или на военной службе, суд признает их отсутствующими в соответствии с положениями абзаца 13 пункта 3 части двенадцатой статьи 26 Закона № 2122-IX.

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