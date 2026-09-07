Які документи потрібні для звільнення по догляду за родичем з інвалідністю

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці часто стикаються з відмовами у звільненні зі ЗСУ для догляду за бабусею чи дідусем з інвалідністю II групи, навіть якщо всі інші родичі перебувають за кордоном або є пенсіонерами. Юристи радять оскаржувати такі рішення командування в судах, та якомога глибоко надавати докази фактичної неможливості інших рідних надавати допомогу.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Як довести командиру, що лише ви можете здійснити догляд за родичем

Бажання військовослужбовця розірвати контракт, аби доглядати за дідусем чи бабусею з інвалідністю II групи, зазвичай наштовхується на жорсткі проблеми з бюрократією, якщо в родині існують інші живі родичі.

Навіть коли ці люди роками мешкають в інших країнах або мають проблеми зі здоров'ям, армійське керівництво здебільшого відмовляє у демобілізації. Як пояснює юрист Владислав Дерій на прикладі конкретної родини, де син дідуся має ВНЖ на Кіпрі, онука живе у Швейцарії, а в Україні залишаються 60-річна донька та онук із третьою групою інвалідності, військові частини керуються виключно сухими нормами.

"Буду з Вами відвертим: спираючись на чинне законодавство, Вам скоріш за все відмовлять у звільненні з військової служби за описаних обставин. Проте, Ви маєте високі шанси оскаржити відмову у судовому порядку", — зазначає правозахисник.

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Процедура звільнення під час воєнного стану спирається на вимоги статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Документ чітко визначає, що покинути службу заради члена сім’ї другого ступеня споріднення можна лише тоді, коли родичі першого (батьки, дружина, діти) та другого (брати, сестри, онуки) ступенів повністю відсутні. Інший дозволений варіант можливий, якщо є висновок МСЕК чи ЛКК, який підтверджує, що абсолютно всі ці люди самі потребують постійного догляду.

Інші родичі давно виїхали за кордон

Член родини вважається відсутнім лише у випадках офіційно зафіксованої смерті, визнання судом безвісно відсутнім або позбавлення батьківських прав. Юрист наголошує, що військові частини інакше дивляться на міграцію.

"В їхньому розумінні фізична відсутність або проживання в іншій країні не скасовує юридичного статусу родича і його обов'язку піклуватися про батьків чи дідів", — зауважив правознавець.

Вік та наявні захворювання родичів, які залишилися в Україні, також не спрацюють без спеціальних медичних довідок. Наявність у 60-річної доньки дідуся пенсійного посвідчення не є аргументом, адже закон не містить поняття загальної непрацездатності за віком для цієї норми, а вимагає офіційного висновку лікарів про її особисту потребу у сторонній допомозі. Те саме стосується онука з третьою групою інвалідності. Оскільки ця група переважно вважається робочою, без свіжого висновку МСЕК чи ЛКК про потребу в догляді такий родич автоматично блокує право військового на звільнення.

Які шанси добитися звільнення зі ЗСУ через суд

Адміністративні суди все частіше керуються принципом "реальної можливості", аналізуючи здатність родичів фактично та фізично допомагати особі з інвалідністю. У таких справах, за словами юриста, суд стає на сторону військовослужбовців та зазначає, що відсутність інших членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення такої особи означає реальну відсутність таких осіб, які фактично могли б здійснювати постійний догляд за особою з інвалідністю, яка цього потребує.

Відповідно, якщо рідня юридично існує, але об'єктивно не може виконувати ці обов'язки через перебування за кордоном, у полоні, у в'язниці чи на військовій службі, суд визнає їх відсутніми згідно з приписами абзацу 13 пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону № 2122-IX.

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