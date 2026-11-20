Боец НГУ. Фото: Национальная гвардия Украины

Наличие у супруги второй группы инвалидности не гарантирует мобилизованному военнослужащему Национальной гвардии права на увольнение со службы. Существует важное условие, предусмотренное законодательством для получения такого права.

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Какие требования устанавливает закон в условиях военного положения

Порядок увольнения со службы по семейным обстоятельствам в условиях военного положения регулирует статья 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В частности, речь идет о подпункте "г" пункта 2 части четвертой и абзаце 11 пункта третьей части 12 этой статьи.

Эти нормы предоставляют военнослужащему право на увольнение только в том случае, если он обязан осуществлять постоянный уход за женой, имеющей I или II группу инвалидности. Как пояснил адвокат Юрий Айвазян, именно необходимость такого ухода является определяющим требованием. Если супруга мобилизованного военнослужащего Национальной гвардии Украины имеет II группу инвалидности, но не нуждается в постоянном уходе, то в таком случае никаких законных оснований для его увольнения по данному обстоятельству нет.

Почему справки о группе инвалидности недостаточно для оформления ухода

По словам юриста, если у супруги военнослужащего есть документ, в котором указана только II группа инвалидности, то он фиксирует сам факт установления этой группы, однако не является подтверждением того, что человек нуждается в постоянном уходе.

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Кроме того, если боец планирует уйти со службы для ухода за родителем с инвалидностью I или II группы (при условии, что других опекунов нет), следует правильно подготовить документы. Но необходимый акт об уходе выдает только ТЦК, поэтому обращаться за ним в ЦНАПы или сельсоветы нет смысла.