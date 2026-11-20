Боєць НГУ. Фото: Національна гвардія України

Наявність у дружини другої групи інвалідності не гарантує мобілізованому військовослужбовцю Національної гвардії права на звільнення зі служби. Є важлива умова, яку вимагає законодавство, щоб отримати таке право.

На цьому наголосив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Які вимоги встановлює закон під час воєнного стану

Порядок звільнення зі служби за сімейними обставинами в умовах воєнного стану регулює стаття 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Зокрема, йдеться про підпункт "г" пункту 2 частини четвертої та абзац 11 пункту третьої частини 12 цієї статті.

Ці норми надають військовому право на звільнення лише в тому разі, якщо він зобов'язаний здійснювати постійний догляд за дружиною, яка має I або II групу інвалідності. Як пояснив адвокат Юрій Айвазян, саме необхідність такого догляду є визначальною вимогою. Якщо дружина мобілізованого військовослужбовця Національної гвардії України має II групу інвалідності, проте не потребує постійного догляду, то в такому випадку жодних законних підстав для його звільнення за цією обставиною немає.

Чому довідки про групу інвалідності недостатньо для оформлення догляду

За словами юриста, якщо у дружини військового є документ, у якому вказано лише II групу інвалідності, то він фіксує сам факт встановлення цієї групи, однак не є підтвердженням того, що людина потребує постійного догляду.

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Крім того, якщо боєць планує піти зі служби для догляду за батьком з інвалідністю I чи II групи (за умови, що інших опікунів немає), варто правильно підготувати документи. Але потрібний акт про догляд видає тільки ТЦК, тому звертатися по нього до ЦНАПів чи сільрад немає сенсу.